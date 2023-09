Sparta – Slovácko: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Po téměř dvou týdenní odmlčce se tento víkend vrátí také česká nejvyšší soutěž a šlágrem 8. kola FORTUNA:LIGY bude večerní zápas Sparty se Slováckem. Naše Sparta – Slovácko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sparta – Slovácko kurzy

Sparta – Slovácko tipy

Výhra Sparty

Sparta se Slováckem neprohrála už tři zápasy v řadě a v lize vyhrála ze sedmi zápasů šest, takže je forma pro tento zápas ideální, i když po pauze to může být pro hráče jiné. Tým z Uherského Hradiště neprohrál už pět zápasů v řadě, ale my si myslíme, že se to na Letné zlomí.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme góly na obou stranách. U Sparty tato statistika platila v šesti z posledních sedmi zápasů a Slovácko už tři zápasy neobdrželo gól, což si také myslíme, že tímto zápasem končí.

Analýza zápasu Sparta – Slovácko

Sparta

Spartě poslední zápas před začátkem reprezentační pauzy vyšel a venku byl lepší, než soupeř z Liberce. V prvním poločase toho Sparťané, ani Liberec, moc nevymysleli, ale v tom druhém přišel od Sparty docela válec. Svého soupeře držela přikovaného k vlastní polovině a tvořila střelu za střelou. Časem to přineslo své ovoce, když se v 68. minutě prosadil Lukáš Haraslín. O devět minut se mu to podařilo znovu, když dokázal vstřelit i vítězný gól a upravil tak na konečných 2:0. Liberecký Marios Pourzitidis v závěru ještě viděl druhou žlutou kartu a soupeř Sparty tak dohrával o deseti. Spartě bude doma chybět Mejdr a Karabec.

Slovácko

Slovácko před pauzou čekal domácí zápas, když se v derby utkalo se Zlínem. Na pohled to byl poměrně nudný zápas, a v první půli jsme branku neviděli. Slovácko v ní navíc ani nevystřelilo na bránu. Ve druhém už to bylo lepší, protože Zlín více zalezl a také Slovácku dovolil mnohem více. Trvalo to sice dlouho, ale v 74. minutě se Slovácku podařilo prolomit bezgólový stav, když se dokázal prosadit Marek Havlík. To byl také jediný gól, který tento zápas nabídl a Slovácko bere další důležité body. Slovácku na Spartě bude chybět Daníček.

Často kladené otázky Sparta – Slovácko tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 17.9. ve 18:00 v Praze v epet Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci O2 TV Fotbal, kterou můžete nalézt u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Jan Všerečka.

