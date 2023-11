Sparta – Real Betis: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Sparta se v předposledním utkání skupiny Evropské ligy utká o udržení s těžkým soupeřem. Pokud Sparta neuspěje, bude bojovat “pouze” o jarní část Konferenční ligy. Naše Sparta – Real Betis tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sparta – Real Betis kurzy

Sparta – Real Betis tipy

Neprohra Betisu

Betis již 13 zápasů v řadě neprohrál a my si myslíme, že se Spartě bohužel nepodaří tento zápas vzít ve svůj prospěch. Sparta potřebuje tři body, aby měla šanci se v Evropské lize udržet, ale pokud to nevyjde, může si zajistit aspoň postup do jarní části Konferenční ligy.

Méně než 2,5 gólu

Zároveň čekáme, že uvidíme maximálně dva góly. U obou týmů to takto často platí v posledních zápasech. Ani jeden z celků moc gólů nedostává, ale ani nestřílí, a proto si myslíme, že utkání rozhodnou maximálně dvě branky.

Analýza zápasu Sparta – Real Betis

Sparta

Sparta svůj poslední ligový zápas odehrála s předposledním Zlínem. Tuto povinnou záležitost zvládla poměrně s přehledem, ale gólů mohla přidat více. Žádný však neobdržela a to je základ úspěchu. Mohla se zároveň s klidným svědomím a z prvního místa připravit na utkání s Betisem. Tento zápas gólově končil už ve 40. minutě, kdy jsme viděli druhý a zároveň poslední gól zápasu. Oba góly přišly od Birmančeviće a ten tak svými góly zařídil výhru 2:0. Sparta je po dlouhé době bez jakékoliv absence a naplno se vrací také kapitán Krejčí.

Real Betis

Real Betis drží opravdu dlouhou sérii bez porážky. Daří se mu to už 13 zápasů a naposledy tento celek prohrál před více jak dvěma měsíci v zápase Evropské ligy s Rangers. V tom posledním zápase z toho byla poměrně vyrovnaná bitva s nováčkem ligy z Las Palmas. Tento zápas byl po celou dobu poměrně vyrovnaný, ale celou dobu pevně držely obrany. Rozhodl jediný gól a to z 19. minuty od Williana Josého. Pro fanouška tento zápas nebyl nic extra a moc velké akce nenabídl, ale pro Betis je hlavní, že se znovu přiblížil pohárové Evropě i pro příští sezónu. Betis bude hrát v Praze bez Brava, Bartry, Sabaly, Carvalha a Rodriho.

Často kladené otázky Sparta – Real Betis tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 30.11. v 18:45 v Praze v epet Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci ČT Sport, kterou můžete nalézt zdarma na jejich webu.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Nikola Dabanovic.

