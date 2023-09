Sparta – Plzeň: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Sparta se po derby “S” utká s dalším těžkým soupeřem. Tentokrát doma s Plzní, která chytla neskutečnou ofenzivní fazónu. Plzeňští v posledních pěti zápasech nastříleli hned 19 branek. Naše Sparta – Plzeň tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sparta – Plzeň kurzy

Sparta – Plzeň tipy

Neprohra Plzně

Plzeň sice hraje venku a ještě k tomu s první Spartou, ale forma, co teď v lize chytla, vypadá nezastavitelně a naším tipem je, že Na Letné dokáží Viktoriáni vybojovat minimálně bod. Plzeň vyhrála už dvanáct zápasů v řadě a na jakoukoli ztrátu čeká už dva měsíce.

Plzeň vstřelí první gól zápasu

Plzeňským útočníkům se v této statistice daří a v posledních devíti zápasech se Spartou hned osmkrát otevřela skóre právě Plzeň. V posledních pěti zápasech Plzně se jí tohle podařilo čtyřikrát.

Analýza zápasu Sparta – Plzeň

Sparta

Poslední zápas Sparty bylo derby pražských “S” a tohle derby připomínalo vše možné, jen ne fotbal. Za 90 minut + dalších více než 10 s nastavením jsme viděli hned 40 faulů a několik potyček. Sparta za celý zápas vystřelila na branku jednou a to posledním kopem v zápasu, kdy Haraslín proměnil penaltu. Zápas nám fotbalu moc nenabídl a viděli jsme pouhé dva góly, oba z penalty. První od Jurečky v 58. minutě, a pak tu již zmíněnou z poslední minuty, která ukončila zápas výsledkem 1:1. Konec zápasu také nabídl dvě červené karty. První obdržel kapitán Jan Bořil za bitku s druhým kapitánem Ladislavem Krejčím. První jmenovaný si nezahraje čtyři zápasy, Krejčí pak pouhé dva. Spartě bude na Plzeň chybět zraněný Kairinen a už zmíněný kapitán Ladislav Krejčí se stopkou.

Plzeň

Plzeň si v posledním ligovém zápase hned šesti góly smlsla na týmu z posledních příček tabulky. Tato smršť však nezačala pro Viktorku vůbec dobře a už ve 13. minutě šly do vedení Pardubice. Chvíli na to se navíc zranil brankář Staněk. To však plzeňské nezastavilo a do poločasu stihli hned tři branky od Kalvacha, Dweha a Hranáče. Stav 3:1 Plzni v poločase nestačil a pokračovala v dominanci tak i ve druhů půli. Hned na jejím startu získala penaltu, kterou Erik Jirka proměnil a bylo tak hotovo. Poté ještě dvěma góly skóre jen upravoval Rafiu Durosinmi a v nastavení se Pardubice zmohly na druhý gól zásluhou Daňka. Plzni bude chybět na Spartě Staněk, Havel a Pernica.

Kdy a kde se bude hrát zápas Sparta – Plzeň?

Zápas Sparta – Plzeň se bude hrát 30.9. v 18:00 v Praze v epet Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede rozhodčí Ondřej Pechanec.

