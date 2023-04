Sparta – Plzeň tipy na Fortuna:Ligu

Sparta se v předposledním kole Fortuna:Ligy utká doma s Plzní, která nutně potřebuje výhru, pokud chce mít ještě šanci na titul v této sezóně. Naše Sparta – Plzeň tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sparta – Plzeň tipy

Oba týmy vstřelí gól

V sedmi z posledních devíti vzájemných zápasů dala Sparta i Plzeň gól. My si myslíme, že se to stane i v tomto zápase. U Plzně to bylo šest z posledních osmi zápasů a u Sparty ve třech z posledních pěti.

Výhra Sparty

Sparta doma podle nás vyhraje. Na jaře si Sparťané ještě nepřipsali ani jednu prohru a v zápase proti Plzni navíc hrají doma, kde se jim daří. Plzeň momentálně nemá moc formu, ale poslední zápas se Zlínem se jí podařil.

Analýza zápasu Sparta – Plzeň

Sparta

Sparta v posledním zápase venku remizovala se Slováckem. Konec prvního poločasu a celý druhý poločas Sparta tlačila, ale vytěžila z toho pouze penaltu, kterou Ladislav Krejčí srovnal na konečných 1:1. Sparta půjde do zápasu s Plzní bez Mejdra, Peška a Čvančary. Sestava by se měla hodně podobat té minulé a na lavičku by se mohl vrátit Ondřej Čelůstka po roční absenci.

Plzeň

Plzni se poslední ligový zápas podařil, když porazila Zlín vysoko 4:0 před domácím publikem. Pro Plzeň to byla jedna z nejvyšších výher tuto sezónu a určitě jí to před zápasem se Spartou dává určité naděje. Na Letné se budou muset obejít bez Pernici a Havla. Sestava by i u Plzně mohla vypadat hodně podobně té ze Zlína, ale myslíme si, že Vydra nastoupí na hrotu.

Poslední vzájemné zápasy

5.11. 2022 | Plzeň 0:1 Sparta

8.5. 2022 | Plzeň 3:0 Sparta

13.2. 2022 | Sparta 2:2 Plzeň

11.9. 2021 | Plzeň 3:2 Sparta

12.5. 2021 | Sparta 3:1 Plzeň

Často kladené otázky Sparta – Plzeň tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Sparta – Plzeň?

Tento zápas se bude hrát 26.4. v 19:30 na Letné.

Kde můžu sledovat zápas Sparta – Plzeň?

Zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Sparta je v lize druhá o skóre za Slavii. Plzeň na ně ztrácí šest bodů a výhra nad Spartou by je vrátila do boje o titul.

