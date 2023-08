Sparta – Kodaň tipy na Ligu mistrů

Spartu čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. Ta to má dobře rozehrané, protože venku remizovala 0:0, což je do domácí odvety s lepším týmem ideální. Naše Sparta – Kodaň tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sparta – Kodaň kurzy

Sparta – Kodaň tipy

Méně než 2,5 gólu

Také v tomto zápase očekáváme málo gólů, tak jako tomu bylo v prvním zápase tohoto předkola. Sparta znovu nebude chtít nikam spěchat, a pokud nepadne rychlý gól, tak bude hra znovu hodně pomalá.

Remíza v prvním poločase

Nějaký gól nejspíš v tomto zápase uvidíme, ale naším tipem je, že ho neuvidíme v prvním poločase a z první půle vzejde bezgólová remíza 0:0. Oba týmy by si přály projít dál, a proto budou v prvním poločase hodně opatrné, aby neudělaly chybu.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Sparta – Kodaň

Sparta

Sparta si v posledním ligovém zápase znovu zastřílela a za poslední dva zápasy dala do branek soupeřů už deset gólů. V tom posledním proti Jablonci z toho bylo rychlé vedení po dvou gólech Vitíka. Hned na to se prosadil další dvougólový střelec Minchev a do poločasu se stihl prosadit i Wiesner. V poločase vedení 5:0 a bylo hotovo. To však ze strany Sparty byly všechny gól a ve druhém poločase se šetřili na úterní odvetu. Stihl se však za Jablonec prosadit Drchal, čímž pouze upravil skóre na konečný výsledek 1:5 pro Spartu. V odvetě s Kodaní bude Spartě chybět pouze Casper Hojer.

Kodaň

Vyhrát zvládla i Kodaň, i když trochu utrápeněji, než Sparta, ale výhra jako výhra. Kodaň s Odense prvně v poločase remizoval, a pak se v tom druhém překvapivě dostalo do vedení Odense. Odpověď Kodani přišla poměrně pozdě, když se v 77. minutě prosadil Lerager. A otočka byla dokonána v poslední minutě zápasu, kdy se v 90. minutě prosadil Achouri. Výhra 2:1 tak pro Kodaň a do Prahy jede dánský soupeř bez Kchocholavy a Corneliuse.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Sparta – Kodaň tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Sparta – Kodaň?

Zápas Sparta – Kodaň se bude hrát 15.8. v 19:00 v Praze v epet Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Fotbal, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Serdar Gozubuyuk.

vsaďte si zde