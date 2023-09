Sparta – Aris: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Druhý pražský klub, který už tento čtvrtek začne svou cestu v pohárech, je Sparta Praha, kterou čeká domácí zápas s kyperským Arisem Limassol. Ve skupině C se dále utká s Rangers a Realem Betis. Naše Sparta – Aris tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sparta – Aris kurzy

Sparta – Aris tipy

Více než 2,5 gólu

Minimálně tři góly viděly oba týmy ve čtyřech z posledních pěti svých zápasů a my věříme, že tuto statistiku uvidíme i v tomto domácím zápase Sparty. Oba týmy v těchto zápasech prohrály pouze jednou.

Oba týmy vstřelí gól

Pro tento zápas zároveň tipujeme branky na obou stranách hřiště. Sparta viděla gól v obou brankách v šesti z posledních osmi zápasů a Aris ve čtyřech z posledních pěti a my si myslíme, že to přijde i tentokrát v Praze.

Analýza zápasu Sparta – Aris

Sparta

Spartě se až nad očekávaní vydařil poslední ligový zápas se Slováckem, když doma přejela Slovácko. Přišel rychlý start, kdy Sparťané už ve 20. minutě vedli 2:0 po gólech Birmančeviće a Wiesnera. Skóre pak ještě v nastavení navýšil Haraslín a Sparta šla do kabiny za stavu 3:0. Vlak se nezastavil ani ve druhém poločase a Sparta byla lepší, než soupeř, z čehož znovu těžila v 70. minutě druhým gólem Birmančeviće v zápase. Poslední gól a úpravu skóre na 5:0 jsme viděli v 81. minutě trefou Olatunjiho. Sparta jde po debaklu skvěle naladěna do Evropské ligy. Bude se však muset obejít bez Mejdra.

Aris

Arisu už tolik poslední ligový zápas nevyšel a bod, který v domácím zápase získal, si navíc v tomto zápase ani nezasloužil. Aris vede tabulku a hrál se čtvrtým Pafosem, ale moc mu tento zápas nevyšel. V poločase byl výsledek 0:0 a druhý poločas začal lépe pro Limassol, protože šel do vedení. Poměrně rychle na to však stihl odpovědět Pafos, když šest minut na to srovnal posledním gólem v zápase, který tak končí 1:1 a herním zklamáním Arisu. Kyperský celek by měl do Prahy přicestovat bez absencí.

Často kladené otázky Sparta – Aris tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Sparta – Aris?

Zápas Sparta – Aris se bude hrát 21.9. v Praze v epet Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Sport 2, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude dnes oznámena.

