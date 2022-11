Španělsko – Německo tipy na Mistrovství světa 2022

Německo se prostě musí odrazit pozitivním výsledkem proti Španělsku poté, co nečekaně prohrálo úvodní zápas. Španělé vyhráli 7:0 nad nevýrazným týmem Kostariky a proti čtyřnásobným mistrům světa je čeká mnohem těžších 90 minut. Naše tipy na zápas Španělsko – Německo si můžete přečíst v tomto článku:

Španělsko – Německo tipy

Španělsko zaznamenalo vítězství 6:0, když naposledy hrálo s Německem v Lize národů v roce 2020, a my si myslíme, že ve 2. kole skupinové fáze zaznamenají další výhru proti Německu. Španělsko mělo v prvním zápase skupiny fantastickou formu, porazili Kostariku 7:0, zatímco Německo nakonec prohrálo s Japonskem, přestože se ujalo vedení a zdá se, že by do útoku potřebovali lepšího hroťáka. Očekáváme v tomto zápase góly, stejně jako tomu bylo, když se tyto dva týmy setkaly naposledy a Španělsko vyhrálo 6:0. Více než 2,5 gólu bylo vstřeleno ve třech z posledních čtyř utkání Španělska a také ve třech z posledních pěti utkání v Německu, což našemu tipu přidává další váhu.

Analýza zápasu Španělsko – Německo

Španělsko proti Kostarice prostě nesundalo nohu z plynu a nakonec zápas vyhrálo 7:0. Kostariku je obvykle těžké porazit a má dobré útočící hráče, ale nic z toho nebylo v tomto zápase vidět. Kostaričané nenabízeli směrem dopředu nic a zdálo se, že zpanikařili pokaždé, když se míč dostal do jejich šestnáctky, což vedlo ke Španělským gólům.

Německo v poločase vedlo proti Japonsku 1:0 díky penaltě Gundogana, ale Japonsko během posledních pětačtyřiceti minut způsobilo favoritům spoustu problémů. Neschopnost Německa využít své šance spolu s jejich neschopností bránit se japonskému tempu, pohybu a počtu vpřed vedly k dalšímu šoku na mistrovství světa. Dva náhradníci vstřelili každý gól ve druhém poločase. Němci se teď musí sebrat na možná nejtěžší zápas na MS.

Sázky na zápas Španělsko – Německo (Fo rtu na)

Myslíme si, že v prvním poločase padne méně než 1,5 gólů. (2.50)

Výsledek v prvním poločase

Španělsko – 2.95

Remíza – 2.33

Německo – 3.45

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 2.21

Více než 2,5 – 1.70

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.52

Ne – 2.45

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.60

Ne – 2.30

Predikce na zápas Španělsko – Německo

Po tom, co jsme viděli v zápase Španělsko – Kostarika, si prostě stojíme za tím, že jsou Španělé jedním z favoritů na vítězství MS. Německo nepřesvědčilo téměř ničím a mělo neskutečně malou neefektivitu. Navíc mu hrozí vypadnutí, pokud nezvládne zápas se Španělskem. Takže si myslíme, že vyhraje Španělsko. Trenér Německa by se měl určitě zamyslet nad změnou v útočných řadách a pokusit se zvýšit efektivitu.

Často kladené otázky Španělsko – Německo tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 27.11. ve 20:00 na stadionu Al Bayt.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

