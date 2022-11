Španělsko – Kostarika tipy na Mistrovství světa 2022

Druhým zápasem v prvním kole skupiny E na mistrovství světa 2022 je duel Španělsko – Kostarika. V tomto článku se můžete dočíst o naších předčasných tipech pro tento zápas.

Kurzy uvedené v tomto článku se mohou neustále měnit až do úvodního hvizdu. Proto si je raději ověřujte na stránkách sázkových společností, které jsme uvedli.

vsaďte si zde

Španělsko – Kostariky tipy

Španělsko je velkým favoritem na vítězství ve svém úvodním zápase ve skupině proti Kostarice. Španělsko vyhrálo tři z posledních čtyř zápasů a každé z těchto vítězství doprovázelo čisté konto. Kostarika je v poslední době ve slušné formě, ale za tu dobu nečelila kvalitnímu soupeři jako Španělsko a věříme, že se Středoameričané v tomto utkání potrápí.

Španělsko sice odehrálo v poslední velké soutěži, Euru 2020, několik zápasů s vysokým skóre, ale od té doby spoléhalo na výsledky své obrany a ve většině nedávných zápasů dokázalo udržet čisté konto. Takže si myslíme, že Kostarika moc práce španělské obraně nedá. Španělsko tento zápas vyhraje minimálně o dva góly. Navíc udrží čisté konto.

Analýza zápasu Španělsko – Kostarika

Po zklamání na posledním mistrovství světa v Rusku, kde v osmifinále prohrálo s hostiteli po penaltách, dokázalo Španělsko nasbírat mnoho dobrých výsledků. Nakonec se tým dostal do semifinále na EURO 2020, kde prohrál s Itálií, opět na penalty. Nakonec tým porazil Portugalsko v posledním kole skupinové fáze Ligy národů UEFA a získal první místo ve skupině, čímž se kvalifikoval do závěrečné čtyřky. Španělský tým vedený trenérem Luisem Enriquem má příliš velkých jmen na to, abychom je zde vyjmenovali, a tak jsou právem jedním z hlavních kandidátů na to, aby se v Kataru dostali až do konce.

Potřetí za sebou a celkově pošesté se Kostarika představí na MS. Poslední vystoupení týmu nebylo skvělé, protože dokázali uhrát pouze jeden bod a skončili poslední ve své skupině, ale jejich fanoušci si stále pamatují Brazílii a rok 2014, kdy Kostarika všechny šokovala tím, že se dostala do čtvrtfinále mistrovství světa, kde nakonec prohráli s Nizozemskem na penalty.

vsaďte si zde

Sázky na zápas Španělsko – Kostarika (Fortuna)

Naším tipem je handicap Španělska -2. (1.83)

Výsledek v prvním poločase

Výhra Španělska – 1.55

Remíza – 2.90

Výhra Kostariky – 15.00

Kolik v zápase padne gólů?

Více než 2,5 – 1.66

Méně než 2,5 – 2.28

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.91

Ne – 1.39

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.57

Ne – 2.37

Predikce na zápas Španělsko – Kostarika

Španělsko si z tohoto zápasů odveze tři body. Vstřelí minimálně dva góly a ani jeden neobdrží. Má obranu pevnou jako skála a Kostarika už dávno není to, co v roce 2014, kdy se málem dostala do semifinále MS v Brazílii. Kostarika nikdy Španěly neporazila. Navíc si při posledním střetnutí odvezla porážku 0:5.

Často kladené otázky Španělsko – Kostarika tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 23.11. v 17:00 na stadionu Al Thumama.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde