Slovácko – Olomouc tipy na Fortuna:Ligu

Je první srpnový týden a to znamená, že startuje už třetí kolo Fortuna:Ligy. Sobotním šlágrem bude bez pochyby zápas mezi Slováckem a Olomoucí, které se odehraje v Uherském Hradišti. Naše Slovácko – Olomouc tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slovácko – Olomouc kurzy

Slovácko – Olomouc tipy

Oba týmy vstřelí gól

Pro tento zápas tipujeme, že uvidíme góly na obou stranách hřiště. Oba týmy nastřílely v prvních dvou kolech velký počet gólů a nevidíme důvod, aby se neprosadily i tentokrát. Slovácko sice odehrálo remízu 0:0, ale v prvním zápase ukázalo svou útočnou sílu.

Více než 2,5 gólu

Naším druhým tipem je, že uvidíme aspoň tři góly v tomto zápase dvou celků, které mají ambice na skupinu o titul. Slovácko sice nevstřelilo v minulém zápase gól, ale to bylo proti defenzivnějšímu soupeři. Olomouc byla v minulém zápase dopředu skvělá a skvěle se ukázal třeba Juliš.

Analýza zápasu Slovácko – Olomouc

Slovácko

Slovácku se poslední zápas nepovedl a venku remizoval 0:0 s Baníkem. Což by nebyl špatný výsledek, ale hra Slovácka nebyla kdovíjaká. Bylo horším týmem, než ostravský celek a na bránu vystřelili pouze jedinkrát. Těžko říct, co to znamená. Máme teprve začátek sezóny a Baník je v této části nepředvídatelný a s novými posilami ještě není rozehraný, takže se nedá říct, zda je pro Slovácko až tak špatné. Slovácko se bude muset doma proti Olomouci obejít bez Kohúta a Břečky, kteří jsou zranění.

Olomouc

Olomouci se první domácí zápas nové ligové sezóny povedl mnohem lépe a vzal si první body do tabulky. Sigma hrála proti Karviné a zápas se jí povedl. Šla rychle do vedení díky Juliše, ten pak na gól i přihrál, a vedla po chvíli 2:0. V závěru poločasu snížil za Karvinou Papalélé a po první půli bylo skóre 2:1 v prospěch Sigmy. Ve druhém poločase šly už týmy za obrovského deště a zápas se na chvíli musel přerušit. Předtím však na mokrém trávníku chyboval daleko ze své brány brankář Karviné Jakub Lapeš a přihrál Navrátilovi na třetí gól, když z poloviny hřiště trefil odkrytou bránu. Olomouc venku bude bez Růska a Pokorného kvůli zraněním.

Často kladené otázky Slovácko – Olomouc tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Slovácko – Olomouc?

Zápas mezi Slováckem a Olomoucí se bude hrát 5.8. ve 15:00 v Uherském Hradišti na Městském stadionu Miroslava Valenty.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas Slovácko – Olomouc můžete sledovat na stanici O2 TV Fotbal, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Stanislav Volek.

