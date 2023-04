Slovácko – Baník tipy na Fortuna:Ligu

Do konce základní části nejvyšší české soutěže zbývá pár kol. Pro Slovácko s Baníkem jsou to důležité kola, protože klub z Uherského Hradiště bojuje o skupinu o titul, kde bude hrát o poháry. Naopak ostravský celek potřebuje získávat body, aby se vyškrábal aspoň z pozic v nejhorší skupině, což by bylo pro fanoušky Baníku obrovské zklamání po tak velkých očekáváních. Naše Slovácko – Baník tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slovácko – Baník tipy

Neprohra Slovácka

Slovácko nemá momentálně v boji o poháry ideální formu, ale určitě je na tom lépe než Baník, který se v poslední době hodně trápí. Slovácko z posledních pěti zápasů vyhrálo dva, dva prohrálo a jeden remizovalo. Baník je na tom výrazně hůře, protože z posledních pěti zápasů nevyhrál ani jednou a hned třikrát prohrál.

Méně než 2,5 gólu

Slovácko hraje hodně defenzivní fotbal a má čtvrtý nejhorší útok v lize. Baník má zase velký problém s efektivitou a neproměňují obrovský počet velkých šancí. Slovácko v posledních pěti zápasech odehrálo dva zápasy, ve kterých jsme viděli více než tři góly. U Baníku je tato statistika stejná.

Analýza zápasu Slovácko – Baník

Slovácko

Slovácku se v posledním zápase podařilo zastavit formu Jablonce, ale na výhru to nebylo. Se severočeským celkem dokázalo Slovácko remizovat a zastavilo tak jejich řadu výher. V tomto zápase jsme viděli remízu 1:1. Za Slovácko se v prvním poločase prosadil Jan Kalabiška, ale vedení Slovácku vydrželo jen do poločasu, protože hned na začátku druhého se prosadil Tomáš Hubschman, čímž se stal nejstarším střelcem v historii nejvyšší české soutěže. Slovácku bude proti Baníku chybět Kohút a nejistý je start Doskiho.

Baník

Baník byl v posledním zápase proti Liberci mnohem lepším týmem, ale své šance nedokázal proměnit. Zápas s Libercem skončil bezgólovou remízou a ostravské trápení tak pokračuje. Baník nevyhrál už od 4.2. a momentálně se trápí na příčkách pár bodů od barážových pozic. Trenér Hapal jde do zápasu se Slováckem s větší absencí bez Frydrycha, Lischky, Takácse a Tetoura.

Poslední vzájemné zápasy

16.10. 2022 | Baník 3:1 Slovácko

30.4. 2022 | Slovácko 3:1 Baník

12.3. 2022 | Slovácko 0:0 Baník

16.10. 2021 | Baník 1:2 Slovácko

21.3. 2021 | Slovácko 2:1 Baník

Často kladené otázky Slovácko – Baník tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Slovácko – Baník?

Zápas Slovácko – Baník se bude hrát 8.4. v 16:00 na Městském stadionu Miroslava Valenty.

Kde můžu sledovat zápas mezi Slováckem a Baníkem?

Zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto týmů v ligové tabulce?

Domácí Slovácko momentálně bojuje o pohárovou Evropu. Na pátém místě ztrácí dva body na Konferenční ligu, ale o šest bodů si drží pozici ve skupině o titul. Baník je na tom hůře, na 13. místě je pouhé čtyři body od posledních Pardubic, ale zároveň ztrácí dva body na Liberec, který je na 10. místě momentálně mimo skupinu o udržení.

