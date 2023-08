Slavie – Zorya tipy na Evropskou ligu

Slavii s jistotou evropských pohárů poměrně přál los na jejich cestě do Evropské ligy. Ve čtvrtém předkole dostala velkého outsidera a navíc začíná doma, takže o spadnutí do Konferenční ligy nemůže ani přemýšlet. Naše Slavie – Zorya tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Zorya kurzy

Slavie – Zorya tipy

Výhra Slavie

Slavii los znovu přál a je jasným favoritem i pro tento dvojzápas. My si nemyslíme, že by s takto lehkým losem měla ztratit s tou formou, co má, a do Evropské ligy dokáže snadno přes Zoryju postoupit.

Více než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme aspoň tři góly. Slavii se gólově i výsledkově daří a Zorya není na oproti ní na moc vysoké úrovni. Luhanská Zorya navíc letos vyhrála ze čtyř kol v jejich lize pouhé jedno a hraje v horší polovině tabulky.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Slavie – Zorya

Slavie

Slavie se v posledním ligovém zápase utkala s Baníkem a znovu z toho bylo pouze jednogólová výhra, stejně jako předtím v zápase s Boleslaví, ale pozitivní statistikou je i přes špatnou efektivitu to, že už dva ligové zápasy v řadě nenechala soupeře vystřelit na bránu. V prvním poločase tohoto zápasu jsme gól neviděli, ale hned na začátku toho druhého se prosadil bývalý Baníkovec Tijani, který gól proti bývalému klubu neslavil. To byl také jediný gól tohoto zápasu a Slavie zůstává po pěti kolech jediným stoprocentním týmem Fortuna:Ligy. Do domácího zápasu ve čtvrtém předkole vstoupí Slávisté bez Oscara, Sinyana, Lingra, Pecha a Wallema.

Zorya

Zorya v posledním ligovém zápase nic moc nepředvedla a bezgólově remizovala s Oleksandrijí. Luhanský celek navíc za celý zápas nevystřelil ani na bránu a v tomto nudném zápase jsme na bránu viděli pouze jeden pokus. Pro Zoryju to bylo třetí ztráta ve čtvrtém ligovém zápase v této sezóně. Ve špatné formě tak jede do Prahy na zápas se Slavií, ale na rozdíl od ní dorazí bez absencí.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Slavie – Zorya tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Slavie – Zorya?

Zápas Slavie – Zorya se bude hrát 24.8. v 19:00 v Praze ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Kristo Tohver.

vsaďte si zde