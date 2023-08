Slavie – Zlín tipy na Fortuna:Ligu

Posledním zápasem třetího kola Fortuna:Ligy bude zápas Slavie se Zlínem. V tomto zápase je favorit jasný a nemusíme to ani zmiňovat. Naše Slavie – Zlín tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Zlín kurzy

Slavie – Zlín tipy

Výhra Slavie

Za nás je jistotou, že tento zápas Slavie zvládne. První dva zápasy měla docela bez problémů a teď bude hrát s hlavním adeptem na sestup z Fortuna:Ligy, což bude povinnost vyhrát. Před předkoly musí pilovat formu.

Více než 2 góly Slavie

Tipujeme, že uvidíme dva nebo více gólů od Slavie. V prvních dvou zápasech se jí tohle povedlo a myslíme si, že se jí to podaří i se Zlínem. Útočnou sílu má Slavie silnou a Zlín dostal v prvním kole od nováčka z Karviné hned čtyři góly.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Slavie – Zlín

Slavie

Slavii se povedl poslední venkovní zápas v Českých Budějovicích, když nad nimi zvítězila 3:1. Byla celkově i lepším týmem. První gól přišel už ve 13. minutě, kdy Slavii poslal do vedení hezkou střelou Zafeiris. To byl také jediný gól prvního poločasu. Do toho druhého pak lepé vstoupili budějovičtí, když se hlavou po centru Čmelíka prosadil Ondrášek. Slavie se pak po cca 20 minutách hry a velkém tlaku dostala zpět do vedení, když se trefil Provod, který později přihrál na gólovou patičku Chytila. Slavii bude chybět Douděra, Pech, Sinyan, Tecl a Wallem, kteří jsou zranění.

Zlín

Zlín svůj první domácí odehrál s druhým pražským “S”, když hrál se Spartou Praha. Tento zápas byl poměrně nezáživný. Sparta většinu zápasu dominovala, v zakončení to však vázlo. Zlín za celý zápas nevystřelil na bránu. Když tedy nepočítáme neuznaný gól Filipa Žáka. Sparta si nakonec po dlouhém trápení v tomto zápase odvezla vítězství po penaltovém gólu Ladislava Krejčího po ruce v pokutovém území Zlína. Zlín sice nemá na výběr moc velký počet kvalitních hráčů, i tak jim však žádný z nich do tohoto zápasu nechybí.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Slavie – Zlín tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 6.8. v 18:00 v Praze ve Fortuna aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas Slavie – Zlín můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Pavel Orel.

vsaďte si zde