Slavie – Slovácko: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Po dvou týdnech se vrací nejvyšší česká soutěž. Ve Fortuna:Lize se tento víkend můžeme těšit na várku osmi zápasů a jedním z nich bude šlágr kola v TOP5 mezi Slavií a Slováckem. Naše Slavie – Slovácko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Slovácko kurzy

Slavie – Slovácko tipy

Výhra Slavie

Slavie si proti Slovácku drží dobrou bilanci a v posledních osmi zápasech nikdy se Slováckem neprohrála. Stejnou bilanci si momentálně drží i ve svých zápasech, kde drží také osmizápasovou neporazitelnost.

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy v poslední době nestřílely nějaký obří počet gólů. Slávisté v posledních sedmi zápasech hned pětkrát viděli maximálně dva góly. U Slovácka čtyřikrát v posledních pěti zápasech.

Analýza zápasu Slavie – Slovácko

Slavie

V posledním zápase před reprezentační pauzou z toho skoro byla pro Slavii nečekaná ztráta bodů. Hned v prvních deseti minutách totiž přišly dva výbuchy v obraně, která obdržela hned dva góly a Slavie tak už od osmé minuty prohrávala 0:2 po gólech Kulenoviće a Preislera. První odpověď Slávistů přišla brzy. V 16. minutě srovnal Schranz, ale to bylo do poločasu vše. Ve druhém přišlo naštěstí pro Slavii hned na startu vyrovnaní, když Mick van Buren proměnil penaltu. Do konce zápasu se Slávisté museli vypořádat s betonem libereckých, kteří za druhý poločas nevystřelili na bránu. Vítězný gól nakonec přišel tři minuty před koncem. Trefil se Christos Zafeiris a Slavie tak do repre pauzy šla se třemi body. Slavii bude chybět Bořil, Pech, Dumitrescu, Sinyan, Zafeiris a Ševčík.

Slovácko

Poslední zápas vyšel také nekonzistentnímu Slovácku, které v posledním zápase před pauzou hrálo doma s Teplicemi. Zápas nezačal pro hráče z Uherského Hradiště dobře a dlouho hledali brankové příležitosti. Jediným pozitivem pro ně z první půle bylo, že pokračovali proti deseti, protože Lukáš Mareček viděl ve 25. minutě červenou kartu. Ve druhém poločase už to tak vypadalo ze strany Slovácka lépe a hned na jeho startu jsme viděly góly Cicilii a Havlíka, které také byly jediné z tohoto zápasu. Slovácko na Eden pojede pouze bez Kohúta.

Často kladené otázky Slavie – Slovácko tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Slavie – Slovácko?

Zápas Slavie – Slovácko se bude hrát 21.10. v 18:00 v Praze ve Fortuna aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou najdete u O2.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede jako hlavní rozhodčí Jan Petřík.

