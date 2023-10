Slavie – Sheriff: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Slavie se po povedeném utkání ve Švýcarsku vrací na domácí stadion, kde se utká s moldavským Sheriffem Tiraspol v rámci druhého kola Evropské ligy. Naše Slavie – Sheriff tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Sheriff kurzy

Slavie – Sheriff tipy

Výhra Slavie

V tomto zápase prostě nevidíme Slavii v momentální formě ztratit ani bod a kdyby se tak stalo, bylo by to velkým zklamáním na jejich straně. Slavie neprohrál už šest zápasů v řadě a myslíme si, že zvládne i tento.

Více než 2,5 gólu

Slavii to v poslední době sice moc nestřílelo, ale myslíme si, že to zlomí právě proti soupeři jako je Sheriff a uvidíme v tomto zápase minimálně tři branky. Tuto statistiku jsme viděli ve čtyřech z posledních pěti zápasů Sheriffu.

Analýza zápasu Slavie – Sheriff

Slavie

Slavii se poslední ligové utkání vůbec nepovedlo. Hrála venku s Teplicemi, které však porazit nedokázala a Sparta se tak mírně osamocuje na čele tabulky. Slavie byla sice lepším týmem a držela balón téměř 80% zápasu, ale chyběly šance. Teplice kopaly na konci první půle navíc penaltu, ale tu neproměnil Tadeáš Vachoušek. Teplice tak držely nerozhodný stav i ve druhé půli a vyšlo to. Slavie byla dopředu opravdu bezzubá. Slavii bude proti Tiraspolu chybět Sinyan, Hromada, Pech a Ševčík.

Sheriff

Sheriffu se nepodařil první zápas Evropské ligy, ale dá se to chápat, když narazil na soupeře jako je AS Řím. Tam se body čekat nedaly a náhodou to zas tak extra špatný výkon. Sheriffu se mimo to daří aspoň v lize, kde ze sedmi zápasu vyhrál šest a dělí se o první místo s Milsami. V posledních třech ligových zápasech drží skóre 10:1 a v tom posledním porazil Balti vysoko 4:0, takže o formu mají hráči Sheriffu Tiraspol postaráno. Vinou zranění budou rumunskému celku chybět Akanbi a Vinicius.

Často kladené otázky Slavie – Sheriff tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Slavie – Sheriff?

Zápas Slavie – Sheriff se bude hrát 5.10. ve 21:00 v Praze ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Sport 2, kterou najdete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude dnes oznámena.

