Slavie – Dnipro tipy na Evropskou ligu

Posledním českým týmem, který se zapojí do letošních evropských předkol, bude druhé pražské “S” a to tedy Slavia Praha. Ta jde do souboje proti soupeři z Ukrajiny. Naše Slavie – Dnipro tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Dnipro kurzy

Slavie – Dnipro tipy

Výhra Slavie

Slavie je favoritem tohoto zápasu a je lepším týmem i na papíře, než ukrajinské SC Dnipro. Slavii svými kurzy vysoce favorizují také sázkové kanceláře. Oba týmy jsou v lize zatím stoprocentní, ale v Dnipro zatím odehrálo pouze jediný ligový zápas.

Více než 2,5 gólu

Oba týmy vypadají do útoku podle posledních zápasů dobře. Slavie ve třech ligových utkáních odehrála hned dva, kde jsme viděli tuto statistiku. U Dnipra jsme tuto statistiku viděli ve všech zápasech, když počítáme i ty, které odehrála v předkolech o Ligu mistrů s Panathinaikosem.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Slavie – Dnipro

Slavie

Slavie se ve svém posledním ligovém zápase utkala doma se Zlínem. Tento zápas přinesl obrovskou dominanci domácí Slavie, která vytvořila hned 32 střel a míč držela na nohách 72% hry. I přesto výsledek zrovna neodpovídá tomu, co Slávisté předvedli, protože vyhráli pouze 2:1 a tato efektivita je v Evropě může bolet. Góly jsme viděli až v druhém poločase, kdy se hned na jeho začátku prosadil Ondřej Lingr. Druhý přidal o pár minut později Mick van Buren. Zlínu se nakonec podařilo snížit, když se ke konci zápasu dokázal trefit Jakub Černín. Do zápasu s Dniprem jde Slavie bez Sinyana, Douděry a Pecha, kteří jsou zranění.

Dnipro

Dnipro se ve svém prvním ligovém utkání utkalo s Polissyí a tento zápas přinesl strhující závěr. Polissya hrála většinu zápasu v deseti, když ve 20. minutě obdržela červenou kartu. Dnipro pak šlo ve druhém poločase do vedení, ale i přes výhodu červené karty vedení neudrželi a v 88. minutě z penalty srovnal Yanakov. Už to vypadalo na smutnou remízu pro Dnipro, ale to nakonec dokázalo v nastavení ještě vstřelit vítězný gól zásluhou Ruslana Babenka. Ukrajinské Dnipro by nemělo mít žádné absence do zápasu se Slavii.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Slavie – Dnipro tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Zápas Slavie – Dnipro se bude hrát 10.8. ve 19:00 v Praze ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat zápas Slavie – Dnipro?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Lawrence Visser.

vsaďte si zde