Slavie – Bohemians tipy na Fortuna:Ligu

Šlágrem 28. kola Fortuna:Ligy je Vršovické derby mezi Slavii a Bohemians. Oba týmy jsou momentálně v solidní formě a určitě nás čeká zajímavý zápas, který by v tabulce mohl změnit dost věcí. Naše Slavie – Bohemians tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Bohemians tipy

Více než 2,5 gólu

I tento zápas přinese velký počet branek. Slavie měla v posledních pěti zápasech hned čtyři, které přinesly minimálně tři góly. Stejná statistika platí u Bohemians. Ve vzájemných zápasech mezi Slavii a Bohemians se tak stalo třikrát z posledních pěti zápasů.

Výhra Slavie

Slavie s Bohemians vyhrála čtyři zápasy v řadě a šestkrát v řadě neprohrála. Oba týmy mají momentálně skvělou formu. Bohemians v lize prohrálo naposledy 19.2. a Slavie 5.3., ale i přesto si myslíme, že tři body zůstanou na druhé straně Vršovic.

Analýza zápasu Slavie – Bohemians

Slavie

Slavie hrála poslední zápas proti největšímu rivalovi na Letné. Zápas skončil remízou 3:3, když si dal Ousou v nastavení vlastní gól. Do té doby Slavie vedla. Tento víkend je čeká další derby, tentokrát s Bohemians, do kterého jde Slavie jako favorit. Slavie jde do zápasu s několika absencemi bez Hronka, Juráska a Lingra.

Bohemians

Bohemka odehrála minulý víkend další skvělý zápas a porazila silnou Mladou Boleslav vysoko 4:0. Tento zápas bude úplně jiný a pro Bohemians s mnohem větší motivaci po prohraném posledním derby, když dostali gól v nastavení v semifinále poháru. Proti Slavii bude Bohemians bez Petráka a Shejbala.

Poslední vzájemné zápasy

5.4. 2023 | Slavie 3:2 Bohemians

30.10. 2022 | Bohemians 1:4 Slavie

20.2. 2022 | Slavie 1:0 Bohemians

19.9. 2021 | Bohemians 1:5 Slavie

25.4. 2021 | Bohemians 0:0 Slavie

Často kladené otázky Slavie – Bohemians tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 22.4. v 19:00 ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Slavie je v tabulce druhá a ztrácí dva body na Spartu. Na třetí Plzeň má už šestibodový náskok. Bohemians zažívá nejlepší sezónu za poslední roky a v lize se nachází na čtvrtém místě zajišťujícím poháry. Na Slovácko má pouze tříbodový náskok a Plzeň už před skupinou o titul nedožene.

