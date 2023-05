Slavie – Bohemians tipy na Fortuna:Ligu

Slavie se v neděli utká s Bohemians ve třetím derby o Vršovice za poslední měsíc. Slavie byla v prvních dvou utkáních úspěšná a chce uspět i na potřetí, aby si udržela těsnou ztrátu na Spartu. Naše Slavie – Bohemians tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Bohemians tipy

Výhra Slavie

Slavie vyhrála každé z posledních pěti derby a také poslední dva, které se hrály v dubnu. Slavii čeká těžká fáze ligy, kdy se snaží o titul v české nejvyšší soutěži. Bohemians se snaží po dlouhé době uhrát poháry a o dva body momentálně drží čtvrtou pozici před Slováckem.

Více než 2,5 gólu

I u tohoto zápasu by stejně jako v minulých dvou mohly být minimálně tři góly. Ve vzájemných zápasech jsme viděli minimálně tři góly ve čtyřech z posledních pěti zápasů. V zápasech Bohemians to bylo ve všech šesti posledních zápasech.

Analýza zápasu Slavie – Bohemians

Slavie

Slavii se v poslední době daří a vyhrála finále MOL Cupu se Spartou výsledkem 2:0. První gól si připsal Douděra a druhý gól byl vlastní od obrany Sparty. Slavie je před derby připravená a do tohoto zápasu by měla jít s podobnou sestavou jako do finále se Spartou. Chybět stále bude Olayinka a také Masopust.

Bohemians

Bohemians se podařil poslední zápas základní části a vyhrál nad Jabloncem vysoko 4:1. Sestava Bohemky se také od povedeného zápasu moc nezmění, ale chybět na derby Bohemce bude Beran, Matoušek, kteří jsou kmenoví hráči Slavie. Dále Petrák a Shejbal kvůli zranění a kvůli žlutým kartám chybí Puškáč a Vondra.

Poslední vzájemné zápasy

22.4. 2023 | Slavie 3:0 Bohemians

5.4. 2022 | Slavie 3:2 Bohemians

30.10. 2022 | Bohemians 1:4 Slavie

20.2. 2022 | Slavie 1:0 Bohemians

19.9. 2021 | Bohemians 1:5 Slavie

Často kladené otázky Slavie – Bohemians tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Slavie – Bohemians?

Zápas Slavie – Bohemians se bude hrát 7.5. v 18:00 ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici O2TV Sport, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Slavie na druhém místě bojuje o titul se Spartou, na kterou ztrácí druhé místo. Mrzet jí to nemusí, protože si zajistila účast v kvalifikaci o Evropskou ligu. Čtvrté Bohemians bojuje o Evropské poháry se Slováckem, na které má dvoubodový náskok.

