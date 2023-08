Slavie – Baník tipy na Fortuna:Ligu

I přes další zajímavé zápasy, šlágrem tohoto kola bude rozhodně souboj Slavie s Baníkem. Baníku se start sezóny nepovedl a ze čtyř zápasů vyhrál pouhý jeden zápas. Naše Slavie – Baník tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Slavie – Baník kurzy

Slavie – Baník tipy

Výhra Slavie

Slavie s Baníkem neprohrála už 11 zápasů v řadě. Druhou důležitou statistikou je, že Slavie jede bez prohry už 14 zápasů. Je teď opravdu ve skvělé formě a je ve velké v pohodě, když si zajistila evropské poháry pro tuto sezónu.

Více než 2,5 gólu

V zápasech Slavie s Baníkem padá zpravidla hodně gólů a v posledních sedmi vzájemných zápasech jsme hned pětkrát viděli aspoň tři góly. A ve čtyřech z nich vstřelily góly oba týmy.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Slavie – Baník

Slavie

Slavie odehrála poslední zápas v Košicích, kde si zahrála s Dniprem v zápase, ve kterém už měla téměř jistý postup. V tomto zápase nenastoupili už v úplné sestavě a na výhru také úplně nešli, spíše se šetřili na ligu a další postup v evropských pohárech. Statisticky byla i přesto lepší, ale tento zápas pouze remizovala 1:1 a teď se utká s luhanskou Zoryou. Jediný gól Slavie v zápase s Dniprem vstřelil Jurečka. Slavii bude proti Baníku chybět Sinyan, Lingr, Pech a Wallem.

Baník

Baník se v posledním domácím zápase konečně dočkal první výhry a byl mnohem lepším týmem, než soupeř. Hradec proti Baníku nevystřelil na bránu a od 25. minutě nevystřelil vůbec. I tak držel čisté konto téměř do konce, ale na konci zápasu to Baník zlomil a prosadil se v nastavení hned dvakrát, čímž se Hapal zachránil, protože by při ztrátě bodů skončil v Baníku. V zápase se prosadil Buchta a nová posila Tanko. Baníku bude v Praze chybět Ndefe, Šehić a Klíma.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Slavie – Baník tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Slavie – Baník?

Zápas Slavie – Baník se bude hrát 20.8. v 18:00 v Praze ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Jan Všetečka.

vsaďte si zde