Slavie – AS Řím: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Slavie se pokusí napravit slabý start ze zápasu, který si v Římě prohrála v podstatě sama kvůli dvěma školáckým chybám. Oba týmy si za určitých výsledků mohou zajistit postup, který už je tak pro Slavii i Řím velmi blízko. Naše Slavie – AS Řím tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Naším tipem je, že v tomto zápase uvidíme maximálně dvě branky, podobně jako v prvním utkání mezi těmito celky v této skupině. Oba týmy v této sezóně nestřílí velké počty branek a mají poměrně velké problémy s efektivitou.

Také si myslíme, že rozhodnou góly pouze jednoho z těchto celků. Viděli jsme to i v minulém zápase, kdy Řím vyhrála po rychlých chybách Slavie, ale proč by se tohle nemohlo na jedné ze stran třeba zopakovat?

Analýza zápasu Slavie – AS Řím

Slavie

Slavie začala svůj poslední zápas skvěle, ale od svého jediného rychlého gólu v zápase spala a to ji připravilo o body a následně také o první místo v ligové tabulce. Už ve 13. minutě šli Slávisté po gólu Micka van Burena do vedení. To bylo vše z tohoto poločasu, ve kterém Slavie ani nebyla lepší než soupeř. To se podepsalo ve druhé půli, kdy se Slávisté vytvořili pouze jednu střelu na bránu a Plzeň více zatlačila na soupeře. Nakonec přišlo zasloužené srovnání v 64. minutě po gólu Jirky a ten následně dokázal náročné utkání i dotáhnout ve vítězné pro Viktorii. Slavie musí proti celku jako je AS vytáhnout mnohem větší kalibr, pokud chce pomýšlet aspoň na bod. Slavii bude chybět Ševčík a Pech.

AS Řím

AS Řím odehrál až moc utrápené utkání proti slabšímu Lecce na domácí půdě. Prvně v páté minutě neproměnil penaltu Lukaku. Pak zápas vypadal hodně vyrovnaně a Řím neměl pořádné šance. Lecce tohoto stavu využilo a v 72. minutě šlo překvapivě do vedení a také vypadalo, že to tímto výsledkem skončí. V nastavení se však Řím vzchopila a konečně začala střílet správným směrem. Prvně se prosadil v +1′ Azmoun a o tři minuty později napravil svou penaltu Lukaku a zařídil svému týmu výhru z prohraného zápasu proti slabému Lecce, které již sedm zápasů čeká na vítězství. AS do Prahy přiletí bez Abrahama, Kumbully, Pellegriniho, Spinazzoly a Smallinga.

Často kladené otázky Slavie – AS Řím tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 9.11. v 18:45 v Praze ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Sport 2, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Francois Letexier.

