Sevilla – Valencia tipy na LaLigu

Další velkou ligou, která startuje už před tímto víkendem, je španělská LaLiga. Ta začne zajímavým zápasem dvou celků, kterým se minulá sezóna moc nevydařila, ale Sevilla i přesto znovu vyhrála Evropskou ligu. Naše Sevilla – Valencia tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sevilla – Valencia kurzy

Sevilla – Valencia tipy

Výhra Sevilly

Myslíme si, že se Sevilli vydaří letošní ligová sezóna více, než ta minulá. Začínají doma a proti Valencii jsou favority. Ta měla problém se v minulé sezóně vůbec udržet, ale nakonec se jí to podařilo. To samé Sevilli, která je zpět ve své síle a zahraje si letos i Ligu mistrů po výhře Evropské ligy.

Méně než 2,5 gólu

Naším druhým tipem je takový typický pro španělskou nejvyšší soutěž a to je malý počet gólů. V tomto zápase uvidíme maximálně dva a takové to klasické taktizování a nekonečné přihrávky na obou stranách.

Analýza zápasu Sevilla – Valencia

Sevilla

Sevilla odehrála obří počet přáteláků a každý týden přípravy jich odehrála hned několik vždy s různými sestavami a jinými hráči. Z osmi zápasů vyhráli čtyři s Cordobou, Ceutou, Crystal Palace a Betisem, Dva prohrála s Rostockem a Madgeburgem v Německu a v tom posledním přišla remíza s Atléticem Madrid. Na přestupovém trhu to nějak moc aktivní nebylo, přivedli pouze Loica Badého do obrany a Djibrila Sowa z Frankfurtu. Klub pak opustil Karim Rekik, který šel do UAE a Rony Lopes jako volný hráč do portugalské Bragy.

Valencia

Valencia byla s přípravnými zápasy trochu klidnější a hrála jich pět. Čtyři vyhrála a to s Nottinghamem, Spartakem Trnava, St. Gallenem a Alavésem. Poslední přátelák pak prohrála s Aston Villou. Na přestupovém trhu to také tady nebylo nějak slavné přišel pouze Cenk Ozkacar z Lyonu a Pepelu z druholigového Levante. Klub pak opustila velká opora Yunus Musah, odešel také Jorge Sáenz a jako volný hráč odešel Edinson Cavani do Bocy Juniors.

Často kladené otázky Sevilla – Valencia tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Sevilla – Valencia?

Zápas mezi Sevillou a Valencií se bude hrát 11.8. ve 22:00 v Sevilli na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude César Soto Grado.

