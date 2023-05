Sevilla – Řím tipy na Evropskou ligu

Sezóna 2022/23 se dostává do konce a s ní i evropská finále. Prvním z nich bude finále Evropské ligy, do kterého se Sevilla dostala popáté za posledních deset let a utká se v něm s AS Římem, který minulý rok vyhrál Konferenční ligu. Naše Sevilla – Řím tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sevilla – Řím tipy

Méně než 2,5 gólu

Myslíme si, že v zápase těchto klubů, navíc ve finále, uvidíme maximálně dva góly. Oba týmy tuto polovinu sezóny hrají hodně defenzivní fotbal a AS Řím trénuje José Mourinho, který je takovým fotbalem známý. V zápasech Říma padly méně než tři góly v šesti z posledních osmi zápasů.

Oba týmy vstřelí gól – Ne

S naším druhým tipem souvisí první tip, protože pokud padnou dvě branky a méně, tak uvidíme góly pouze jednoho z týmů. V zápasech Seville sice často vídáme góly na obou stranách, ale proti Římu to nebude jen tak.

Analýza zápasu Sevilla – Řím

Sevilla

Sevilla v posledním zápase prohrál s Realem Madrid a už tři zápasy v řadě nedokázala zvítězit. Naposledy se jí to podařilo v semifinále proti Juventusu, což už bylo před nějakou dobou. Třikrát z posledních čtyřech zápasů dostala Sevilla červenou kartu, což jí může ztížit situaci v lize. Sevilla se ve finále bude muset obejít bez Acuni, Corony a Gueyeho.

Řím

Řím je na tom podobně jako Sevilla s momentální formou a naposledy prohrál s Fiorentinou a mimo to už tři ligové zápasy v řadě nevyhrál. Mourinhovi bude na jeho druhé evropské finále na lavičce Říma chybět Karsdorp, Kumbulla a zatím se neví, zda bude hrát Dybala, Matić, Patricio, Pellegrini a Spinazzola.

Často kladené otázky Sevilla – Řím tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 31.5. ve 21:00 v Puskás Aréně.

Kde můžu sledovat zápas Sevilla – Řím?

Tento zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Sevilli se letos v lize nedaří a Evropská liga je jediný způsob, jak se mohou kvalifikovat do evropských pohárů pro příští sezónu, protože jsou v La Lize na 11. pozici. Řím se postupně ligou propadá kvůli špatné formě, ale pokud by se znovu Římu podařilo vyhrát evropský pohár, tak jim špatný výkon v lize, vadit nebude.

