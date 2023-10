Sevilla – Real Madrid: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V La Lize se můžeme těšit na šlágr mezi 14. Sevillou a lídrem z Madridu. Real bude chtít určitě brát ze Seville výhru a ta jim to doma nedá zadarmo. Naše Sevilla – Real Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sevilla – Real Madrid kurzy

Sevilla – Real Madrid

Výhra Realu Madrid

Real Madrid má skvělou bilanci proti Sevilli a daří se mu také ve svých zápasech. Se Sevillou neprohrál už devět zápasů v řadě a ve své zápasy vyhrál už čtyři v řadě, přičemž Sevilla na výhru tři zápasy čeká.

Více než 2n5 gólu

Čekáme také gólový zápas. V posledních pěti vzájemných zápasech jsme pokaždé viděli tři góly a v zápasech Realu Madrid pak ve čtyřech z posledních pěti, takže si myslíme, že tato statistika přijde i v tomto zápase.

Analýza zápasu Sevilla – Real Madrid

Sevilla

Jedním z těchto zápasů byl tento poslední hraný od Seville před reprezentační pauzou, ze kterého jen se štěstím nakonec získala bod. Rayo Vallecano šlo v prvním poločase do dvougólového vedení po gólech Valentína a Garcií. Sevilla však převzala ve druhé půli veškerou iniciativu do svých ruku a už na jejím startu snížil Sow. Na druhý gól to nevypadalo i přes velký tlak na bránu Raya, ale nakonec přece jen přišel, když se v nastavení prosadil posledním dotekem v zápase En-Nesyri a získal pro svůj tým důležitý bod. Sevilli bude v tomto zápase chybět jen bývalý hráč Realu, Mariano Diaz.

Real Madrid

Real Madrid předvedl před reprezentační pauzou dominantní výkon a nikoho dohánět nemusel. Už v deváté minutě se znovu prosadil Jude Bellingham, který byl znovu jedním z nejlepších na hřišti. Real do poločasu druhý gól nepřidal, ale byl mnohem lepším týmem na hřišti. Do druhé půle vstoupili lépe domácí a znovu se na začátku prosadil druhým gólem v zápase Bellingham. Poslední dva góly jsme viděli o deset minut později. Prvně se prosadil Vinicius a o pět minut později vítězným gólem Joselu. Real tak šel do pauzy se skvělou formou a skvělou dominantní výhrou 4:0. Realu bude chybět Courtois, Nacho, Militao a Guler.

Často kladené otázky Sevilla – Real Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Sevilla – Real Madrid?

Zápas Sevilla – Real Madrid se bude hrát 21.10. v 18:30 v Seville na stadionu Ramona Sancheze Pizjuana.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou najdete u O2.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace ještě není známa.

