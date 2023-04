Sevilla – Manchester United tipy na Evropskou ligu

V rámci čtvrtfinále Evropské ligy nás čeká zajímavý duel mezi domácí Sevillou a favorizovaným Manchesterem United. První zápas skončil nerozhodně, takže v odvetě začínáme od znova. Naše Sevilla – Manchester United tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sevilla – Manchester United tipy

Výhra Man. United

Sevilla je v lize na 13. místě a v prvním zápase proti United získala remízu zásluhou dvou vlastních gólů. Manchester United už v Evropské lize letos vyřadil dva španělské týmy a my si myslíme, že Sevilla je dalším na řadě.

Oba týmy vstřelí gól

Odveta tohoto čtvrtfinále bude podobně záživná jako první zápas. V prvním zápase dominovalo United, ale nezvládlo závěr a tady by to mohlo být podobné. Manchester United gól určitě vstřelí a zároveň by gól mohl dostat, protože kvůli zraněním už ze stoperů zbyl pouze Maguire a Lindelof.

Analýza zápasu Sevilla – Manchester United

Sevilla

V jednu chvíli Sevilla bojovala o přežití v La Lize. Nyní jsou věci úplně jinak a tým trenéra Jose Mendilibara je na 13. místě se dvěma vítězstvími, jednou remízou a dvěma prohrami v posledních pěti zápasech. Jsme si jisti, že Sevilla bude chtít ve druhém zápase předvést o něco lepší výkon než v prvním, ale proti Red Devils nemusí stačit ani lepší výkon. Do odvety jde Sevilla bez větších absencí, bude chybět pouze Montiel kvůli žlutým kartám.

Man. United

Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Alejandro Garnacho a Lisandro Martinez jsou zranění a vynechají čtvrteční duel proti Sevilli. To donutí Erika ten Haaga učinit některá obtížná rozhodnutí. V obraně bude muset hrát Lindelof a Maguire, ale vzhledem k tomu, že si minulý týden vstřelili dva vlastní góly, můžou podobné chyby přijít zas a to by United stálo draho.

Často kladené otázky Sevilla – Manchester United tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Sevilla – Man. United?

Tento zápas se bude hrát 20.4. ve 21:00 na stadionu Ramón Sánchez Pizjuán.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Sevilla má nejhorší sezónu za poslední roky. Sice se už vyhrabala ze sestupových pozic, ale 13. místo je pro celý tým obrovským zklamáním. Manchester United je čtvrtý a snaží se udržet příčky zajišťující Ligu mistrů pro příští sezónu. Na pátý Tottenham má tříbodový náskok, ale k tomu má i dva zápasy k dobru.

