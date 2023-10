Sevilla – Arsenal: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Po třídenní odmlce se znovu na scénu vrátí ten nejlepší evropský fotbal. V Lize mistrů se Sevilla utká doma s Arsenalem. Na stejném trávníku udržela Sevilla s velkým soupeřem bod. Naše Sevilla – Arsenal tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Sevilla – Arsenal kurzy

Sevilla – Arsenal tipy

Výhra Arsenalu

Arsenal v lize ještě letos neprohrál a kromě prohry v Lize mistrů s Lens si v této sezóně drží neporazitelnost. Naopak Sevilli se moc nedaří a už měsíc čeká na vítězství, když naposledy v září porazila Almerii.

Více než 1,5 gólu Arsenalu

Arsenalu se dopředu daří a myslíme si, že to potvrdí i v tomto důležitém zápase. Sevilla neudržela čisté konto už pět zápasů v řadě a Arsenal v posledních osmi zápasech hned sedmkrát otevřel skóre.

Analýza zápasu Sevilla – Arsenal

Sevilla

Sevilla sice svůj poslední zápas nevyhrála, ale i tak jej může brát jako úspěch. Remizovala v něm s Realem Madrid a za svůj výkon se vůbec nemusí stydět. Sevilla si v zápase dokonce vytvořila více střel než soupeř a celkově byla lepším týmem na hřišti. První poločas i přesto gól nepřinesl a museli jsme si počkat až na druhou půli. Tam to převzali obránci Realu Madrid. Prvně se trefil David Alaba, ale do špatné brány a tím tak poslal Sevillu do vedení. Tohle vedení vydrželo jen pár minut a už za tři minuty tuto chybu napravil druhý obránce, Dani Carvajal, který posledním gólem v utkání srovnal na konečných 1:1. Sevilla by si žádné absence do zápasu s Arsenalem přenést neměla.

Arsenal

Arsenal odehrál důležitý ligový zápas, když se utkal s Chelsea, které se sice ani tuto sezónu nedaří, ale postupně se už zvedá nahoru. V derby o Londýn by Arsenal chtěl výhru, ale svým výkonem může být rád vůbec za remízu. Po ruce Saliby se už v 15. minutě pískala jasná penalta a tu nekompromisně proměnil Cole Palmer. V dobré hře pokračovala Chelsea i nadále a v prvním poločase nenechala Arsenal vystřelit na bránu. V tom druhém se už karta otočila. Prvně se sice znovu prosadila Chelsea po gólu Mudryka, který sice centroval, ale nakonec to skončilo nádherným zakončením. Vypadalo to, že tento výsledek už zůstane v prospěch Chelsea, ale stačily dvě chyby a vše bylo jinak. Prvně přišla v 77. minutě chyba Sancheze, který při rozehrávce mimo bránu přihrál Ricovi, který si s prázdnou bránou poradil skvěle a druhý gól přišel po nedůsledné obraně Gusta, kdy balón prošel až k zakončujícímu Trossardovi, který přidal na konečných 2:2. Arsenalu bude chybět Timber.

Často kladené otázky Sevilla – Arsenal tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 24.10. ve 21:00 v Seville na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Premier Sport 2, kterou můžete najít u O2.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace ještě nebyla oznámena.

