Servette – Slavie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Skupinové fáze evropských pohárů začínají také pro české kluby a prvním z nich bude Slavie, kterou čeká skupina Evropské ligy. V prvním zápase se utká se švýcarským Servette a dále ve skupině jí čeká AS Řím a Sheriff Tiraspol. Naše Servette – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Servette – Slavie kurzy

Servette – Slavie tipy

Výhra Slavie

Naším prvním tipem je, že Slavie první venkovní zápas této skupiny zvládne a ze Švýcarska si odveze všechny tři body. Servette zatím v lize vyhrálo pouze jednou z šesti zápasů, přičemž Slavie letos ještě neprohrála v ligové sezóně.

Méně než 2,5 gólu

Další predikcí pro zápas Servette – Slavii je méně gólový zápas. Slavie viděla dva a méně gólů v šesti z posledních osmi klání. U Servette třikrát z posledních šesti, ale v každém z nich nedala víc jak gól, pokud nepočítáme Švýcarský pohár, kde se setkává se slabšími soupeři.

Analýza zápasu Servette – Slavie

Servette

Servette se v posledním ligovém utkání, které hrálo ještě před reprezentační pauzou, utkalo s Young Boys. Herně na silného soupeře stačilo, ale bohužel to bylo z tohoto zápasu jediné pozitivum pro tento klub. Young Boys šli už ve druhé minutě do vedení a tento gól byl z tohoto zápasu zároveň jediný. Servette se tak muselo smířit s možná trochu nefér prohrou, ale na statistiky se ve fotbale nehraje. Servette budou chybou zranění chybět hned tři hráči.

Slavie

Slavie odehrála o víkendu svůj minulý ligový zápas s Pardubicemi. Výsledek zápasu vůbec neodpovídá hře, kterou jsme viděli, ale i tak to Slavii stačilo na všechny tři body z Pardubic. Slavie si v zápase proti Pardubicím vytvořila hned 27 střel, ale do brány padla jen jedna a to z nohy Václava Jurečky z penalty ve 28. minutě. Tento gól stačil v tomto zápase na výhru a Slavie může být se svou hrou v klidu naladěna na důležitý zápas proti Servette, ve kterém neplánuje ztratit. Slavii bude ve Švýcarsku chybět Sinyan, Hromada a Pech.

Často kladené otázky Servette – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Servette – Slavie?

Zápas Servette – Slavie se bude hrát 21.9. v 18:45 v Ženevě na Stade de Genéve.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport, kterou můžete najít zdarma na jejich webu nebo ve své televizi.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude dnes oznámena.

