Servette – Plzeň: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Plzni se domácí utkání nevydařilo a Plzeň v prvním zápase druhého předkola Ligy mistrů prohrála i přes dobrý výkon. Pokusí se ztrátu dohnat ve venkovním prostředí, kde jí čeká ještě náročnější zápas než doma. Naše Servette – Plzeň tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Servette – Plzeň kurzy

Servette – Plzeň tipy

Postup Plzně

Plzeň ukázala, že je lepším týmem než soupeř. I přesto prohrála. U mnoha šancí byla Plzeň více než blízko vstřelení gólu, ale i tak branka nepřišla. Myslíme si, že se to v odvetě zlomí a Plzeň dokáže i venku přes soupeře postoupit.

Oba týmy vstřelí gól – Ne

Myslíme si, že Plzeň zároveň bude jediným týmem, který dá v tomto zápase gól i přesto, že je tato statistika ve většině zápasů Plzně naopak. Servette půjde od začátku obranný fotbal a bude se snažit vedení z prvního zápasu udržet.

Analýza zápasu Servette – Plzeň

Servette

Servette již také začalo svojí ligovou sezónu. A nebylo vůbec úspěšné. Na hřišti Young Boys odešlo Servette s prohrou 3:1. Už v 8. minutě viděl červenou kartu Mazikou a Young Boys už ve 14. minutě vedlo 2:0. Servette dokázalo snížit i v desíti, když se ve 36. minutě prosadil Mráz, střelec jediného gólu v zápasu s Plzní. Young Boys si však nenechalo ujít zápas, ve kterém hrálo s výhodou a v 84. minutě stvrdil výhru Virginius konečným výsledkem 3:1. Servette bude v odvetě chybět Douline David.

Plzeň

Plzeň vstoupila do ligové sezóny lépe, ale ve druhém kole to nebylo nic slavného v zápase proti Jablonci. Byl to velmi vyrovnaný zápas, který byl pro diváka nic moc. Plzeň šla na konci první půle do vedení, když se prosadil Vydra, ale to bylo od Plzně vše. Celý druhý poločas dokázala držet vedení, ale ztratila ho v poslední minutě zápasu, kdy dokázal srovnat Tekijaški a Plzeň doma brala pouze bod. Proti Servette bude Plzni chybět brankář Jedlička, Hejda a Souaré.

Často kladené otázky Servette – Plzeň tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 30.7. ve 21:00 v Ženevě na Stade de Genéve.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na CANAL+ Sport 2 nebo Sport 2.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Alejandro Muniz Ruiz.