Senegal – Nizozemsko tipy na Mistrovství světa 2022

Třetím zápasem v pořadí na MS ve fotbale 2022 bude zápas mezi Senegalem a Nizozemskem v skupině A.

Senegal Nizozemsko tipy na zápas

Senegal se představí na Mistrovství světa ve fotbale již podruhé v řadě a to ve skupině A, kde je spolu s domácím Katarem, Ekvádorem a Nizozemskem. Právě proti poslednímu jmenovanému se postaví v prvním zápase, ve kterém ale kurzy nejsou na jeho straně.

Nizozemsko se po vynechání minulých MS ve fotbale, na které se nekvalifikovalo, vrací na tento prestižní šampionát a bude se určitě chtít vrátit ve velkém. I když bylo 3x ve finále, nikdy nejcennější trofej nad hlavu nezvedalo. V pondělí stojí kurzy na jeho straně, proto bude chtít dobrý vstup do šampionátu.

Analýza zápasu Senegal – Nizozemsko

Senegal letos vůbec poprvé vyhrál Africký pohár národů, co značí jeho dobrou formu. Ve finále proti Egyptu obstál na penalty 4:2 a dokázal, že ve fotbale má světlou budoucnost. Na minulých Mistrovstvích světa nepostoupil ze skupiny, která byla skutečně kontroverzní. Postoupila z ní totižto Kolumbie a Japonsko a nepostoupil Senegal a Polsko. Největším úspěchem Senegalu na MS ale je jednoznačně šampionát v roce 2002, který se konal v Jižní Korey a Japonsku. Zde dokázal Senegal v základní skupině postoupit spolu s Dánskem přes Uruguay a Francii. Dotáhnul to až do čtvrtfinále, co tehdy nikdo nečekal. Skončil tak na celkovém 7. místě, co byl pro tuto zemi obrovský úspěch. Letos by jej určitě rád zopakoval, ale nebude to mít vůbec lehké.

Kvalitních jmen má Senegal ve svém kádru hned několik. Patří mezi ně například brankář Edouard Mendy z Chelsea, obránce Fode Ballo-Toure z AC Milán, záložník Idrissa Gueye z Evertonu, nebo útočník Sadio Mane z Bayernu Mnichov.

O kvalitách Nizozemska není ani potřebné mluvit, jelikož tato země neustále produkuje dobré hráče, kteří se dokážou uplatnit na světové úrovni. Či už je to Virgil van Dijk z Liverpoolu, Frenkie de Jong z Barcelony nebo Memphis Depay taky z Barcelony, nouze o kvalitu zde skutečně není. Jestli se tito hráči dokážou sehrát, tak to můžou na MS ve fotbale 2022 dotáhnout daleko.

Sázky na zápas Senegal – Nizozemsko (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.73

Více než 2.5 – 2.17

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.16

Ne – 1.67

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1 .90

Ne – 1.87

Poslední vzájemné zápasy

Senegal se s Nizozemskem ještě nikdy v historii nesetkal, proto bude tento jejich první vzájemný zápas určitým mílníkem, od kterého se budou odvíjet všechny další zápasy a spekulace mezi těmito dvěmi krajinami.

Senegal – Nizozemsko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

V případě, že byste rádi sledovali tento duel živě, tak budete mít možnost tak učinit prostřednictvím televizního přenosu na ČT Sport. Nabízí se taky možnost sledování v živém přenosu sázkové kanceláře, kde je ale nutné mít uzavřenou sázku. Utkání se hraje v pondělí 21. 11. 2022 večer v 17. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Třetí zápas MS ve fotbale 2022 v skupině A se bude hrát na stadionu Al Thumama, který otevřel v říjnu minulého roku a má kapacitu pro až 40 000 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Jestli byste měli chuť si tento zápas o něco víc okořenit, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, které nabízejí v rámci MS ve fotbale 2022 i speciální akce – Fortuna, Betano a SynotTip.

Koho v zápase Senegal Nizozemsko tipy favorizují?

Jasným favoritem v utkání Senegal vs Nizozemsko jsou právě hráči z Nizozemska.