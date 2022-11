Saudská Arábie – Mexiko tipy na Mistrovství světa 2022

V posledním kole skupinové fáze v Kataru uvidíme mnoho zajímavých zápasů a jedním z nich je duel Saúdská Arábie – Mexiko, protože všechny týmy ve skupině C mají stále šanci na postup. Naše tipy na zápas Saudská Arábie – Mexiko si můžete přečíst v tomto článku:

Saudská Arábie – Mexiko tipy

Pokud bychom měli předpovědět tento zápas před začátkem turnaje, šli bychom s Mexikem, aniž bychom o tom přemýšleli. Saúdská Arábie však zatím ukázala mnohem více než Mexiko, včetně působivé výhry nad Argentinou. Ano, Saúdská Arábie sice prohrála s Polskem ve druhém kole, ale ani v tomto zápase nebyla horší. Mexiku se přitom v prvních dvou kolech nepodařilo vstřelit branku a i když dokázalo remizovat s Polskem, tak nás opravdu vůbec nezaujalo. Takže naším tipem je, že Saudská Arábie neprohraje. V dosavadních dvou zápasech Mexika ve skupině jsme viděli pouze dva góly a oba proti nim padly v jejich duelu s Argentinou. I přes to si myslíme, že v tomto zápase padne přes 2,5 celkových gólů.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Saudská Arábie – Mexiko

Tým Saúdské Arábie vstoupil do turnaje jako absolutní outsider této skupiny, ale ukázal, že si nepřišel jen dělat legraci. Koneckonců, málokterý tým může říct, že na mistrovství světa porazil Argentinu a Saúdská Arábie to dokázala v prvním kole, i když v poločase prohrávali. Tým poté prohrál s Polskem, i když celkově odehrál solidní zápas. Takže výhra nebo v některých scénářích remíza by je mohla dostat do vyřazovací fáze, což by bylo podruhé v historii, kdy se tam dostali a poprvé od mistrovství světa v roce 1994 ve Spojených státech.

Před začátkem turnaje bylo Mexiko považováno za jeden z neznámých faktorů v této skupině a podle většiny sázkařů a bookmakerů to měli být oni nebo Polsko, které se kvalifikovalo do další fáze. Mexiko je však před posledním zápasem v těžké situaci, protože má po prvních dvou kolech na kontě pouze jeden bod a potřebuje porazit Saúdskou Arábii a také doufat, že další zápas ve skupině vyjde podle jejich představ.

Sázky na zápas Saudská Arábie – Mexiko ( Fortuna)

Naším tipem je neprohra S. Arábie. (1.60)

Výsledek v prvním poločase

S. Arábie – 5.00

Remíza – 2.35

Mexiko – 2.29

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 2.10

Více než 2,5 – 1.78

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.71

Ne – 2.10

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.65

Ne – 2.20

vsaďte si zde

Predikce na zápas Saudská Arábie – Mexiko

Mexičané se sice můžou zdát jako jasným favoritem tohoto zápasu. My si ale myslíme, že nejsou. V prvních dvou zápasech nic nepředvedli a mají na kontě pouze jeden bod. V tomto zápase jim jde o vše. Saudská Arábie také potřebuje výhru, ale i tak je na tom lépe než Mexiko. Neprohru S. Arábie tipujeme hlavně kvůli jejich hernímu projevu v prvních dvou kolech. V prvním porazili Argentinu a v druhém jen těsně neudrželi krok s Poláky.

Často kladené otázky Saudská Arábie – Mexiko tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 30.11. ve 20:00 na stadionu Lusail.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde