Salernitana – Juventus tipy na Serii A

Domácí se po povedeném minulém zápase pokusí obrat i Juventus. Tomu se po odebrání bodů kvůli podvádění s přestupy nedaří podle představ a mohl by být velmi zranitelný i pro slabší soupeře. Naše Salernitana – Juventus tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Salernitana – Juventus tipy

Oba týmy dají góly

Od chvíle, kdy minulý měsíc dostal 15bodový trest za finanční pochybení, dostal Juventus gól ve všech třech odehraných zápasech. I v prvním utkání sezóny mezi těmito týmy dokázala Salernitana dvakrát skórovat. Turínský tým je momentálně ve špatné kondici a příležitostí ke vstřelení branek bude pro domácí dost. Salernitana posledních devět zápasů neudržela čisté konto a jsou týmem s nejhorší obranou v lize, která dostala už teď 38 gólů.

Neprohra Salernitany

Na neprohru Salernitany je poměrně dobrý kurz a navíc dává docela smysl. Poslední zápas vyhrála, teď hraje doma a ještě k tomu proti Juventusu, na který ztrácí dva body. Proto si myslíme, že v tabulce 16. Salernitana tento zápas neprohraje.

Analýza zápasu Salernitana – Juventus

Salernitana

Jejich cílem na začátku sezóny bylo udržet se v Serii A. Salernitana je blízko k dosažení tohoto cíle. Nyní je čas udělat nějaký pohyb směrem ke středu tabulky a ujistit se, že pro zbytek sezóny budou dále od sestupových pozic. Trenér Davide Nicolas musí řešit nějaké problémy se zraněním: Norbert Gyomber a Federico Fazio chybí, zatímco Giulio Maggiore a Pasquale Mazzocchi by se mohli do úterního zápasu uzdravit.

Juventus

Pro Juventus, který už nebude mít do zbytku sezóny moc velkou motivaci, to budou těžké poslední tři měsíce sezóny. Jsou mimo boj o titul v Seriu A, a co zbývá, je pokusit se zajistit titulové medaile v Coppa Italia a Evropské lize. Nebude moc motivace se soustředit na ligu, protože nejsou schopni bojovat o místa v Lize mistrů. Jedinou cestou je vyhrát Evropskou ligu. Arkadiusz Milik, Paul Pogba a Kaio Jorge jsou zraněni, zatímco Leonardo Bonucci má nejistý start.

Poslední vzájemné zápasy

11.9. 2022 | Juventus 2:2 Salernitana

20.3. 2022 | Juventus 2:0 Salernitana

30.11. 2021 | Salernitana 0:2 Juventus

Často kladené otázky Salernitana – Juventus tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 7.2. ve 20:45 na Stadio Arechi.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

