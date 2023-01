Rennes – Nice tipy na Ligue 1

V Ligue 1 nás na začátku příštího týdne čeká souboj dvou rozlišných týmů. Rennes se bude snažit bojovat o příčky zajišťující předkola Ligy mistrů. Naopak Nice bude dohánět velkou ztrátu na pohárové příčky. Naše Rennes – Nice tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Rennes – Nice tipy

Zápas mezi těmito dvěma týmy bude jeden z nejzajímavějších v nadcházejícím kole nejvyšší francouzské ligy. My si myslíme, že stejně jako ten poslední zápas Nice, který skončil remízou 0:0, i tento skončí bez vítěze. Zároveň v zápase padne méně než 2,5 gólu. Rennes by potřeboval vyhrát, ale nemyslíme si, že jim to obrana Nice dovolí.

Analýza zápasu Rennes – Nice

Rennes v posledním zápase poměrně nečekaně prohrál se Stade Reims. I to by mohlo nahrávat našemu remízovému tipu. Mimo to byl ale Rennes docela v solidní formě a byla to jedna z jejich prvních proher v této sezóně. Proti Reims byli o něco lepší. Měli téměř 70% držení míče a více střeleckých pokusů. Ale bohužel pro Rennes se ve fotbale hraje na góly, kterých Reims mělo více. Koučovi Bruno Genesiovi bude v zápase proti Nice chybět hned trojice hráčů. Těmi jsou: Lorenz Assignon, Desire Doue a Baptiste Santamaria. Všichni jsou mimo kvůli dlouhodobějším zraněním a pro Genesia to jsou docela závažné absence.

Nice v minulém zápase odehrál vyrovnanou partii s Lens, který je druhý v tabulce. Zápas nakonec skončil bezgólovou remízou, ale Nice nehrál vůbec špatně. Tento zápas byl také zápasem dvou defenzivních týmů této soutěže, a tak se nemůžeme divit, že zápas dopadl tímto výsledkem. Lens by sice tři body potřebovalo, ale jejich druhé místo za PSG, které je čeká v zítřejším novoročním zápase, je skvělým výsledkem. Favremu bude na zápas s Rennes chybět Marcin Bulka, což pro něho není moc výrazné oslabení. Horší pro něho je nejistý start Youcefa Atala, který si v přípravě přivodil zranění kotníku. Tahle absence klíčového hráče by byla v tomto zápase hodně znát. Uvidíme, jak si Favre poradí.

Poslední vzájemné zápasy

2.4. 2022 | Nice 1:1 Rennes

12.12. 2021 | Rennes 1:2 Nice

26.2. 2021 | Rennes 1:2 Nice

13.12. 2020 | Nice 0:1 Rennes

15.8. 2020 | Nice 3:2 Rennes

Často kladené otázky Rennes – Nice tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 2.1. ve 21:00 na stadionu Roazhon Park.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 1.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

