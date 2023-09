Real Sociedad – Inter: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Dalším velkým zápasem prvního kola Ligy mistrů bude souboj dosavadně stoprocentního Interu s mírně trápícím se Realem Sociedad. Naše Real Sociedad – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Výhra Interu

Naším prvním tipem pro zápas Realu Sociedad s Interem je, že uvidíme výhru Interu. Finalista z minulé sezóny začal novou sezónu skvěle a v lize je i po derby s AC stále stoprocentní. Mezitím Sociedadu se tolik nedařilo a zatím vyhrál pouze jediný zápas.

Více než 2,5 gólu

Zároveň u tohoto zápasu věříme v gólový výsledek a za nás to budou minimálně tři góly, které v tomto zápase uvidíme. Inter viděl v posledních sedmi zápasech hned pětkrát aspoň tři góly. U Sociedadu to pak bylo šestkrát v posledních osmi.

Analýza zápasu Real Sociedad – Inter

Real Sociedad

Real Sociedad se ve svém posledním zápase poměrně obstojně držel proti Realu Madrid, ale nakonec to i přes nadějný začátek nestačilo ani na bod a domu jel bez bodů. Real S. už v páté minutě otevřel skóre gólem Barrenetxei. Jednogólové vedení držel do poločasu, ale hned v první minutě toho druhého srovnal Valverde. Do vedení pak poslal Real Madrid Joselu a tento gól byl také vítězným, ale Sociedad si za aktivitu určitě zaslouží pochvalu a proti Interu by to vůbec nemuselo vypadat špatně. Real Sociedad zápas odehraje bez Elustonda a Silvy.

Inter

Interu tomu skvěle vyšlo Derby della Madonnina, ve kterém přejel svého největšího odvěkého rivala rozdílem třídy. Už v páté minutě otevřel skóre Mkhitaryan a to o třicet minut později navýšil Thuram. Odpověď AC přišla na začátku druhé půle, kdy na rozdíl jednoho gólu snížil Leao. To Inter nenechal jen tak a vedení opět navýšil Mkhitaryan. Interu se za stavu 3:1 podařilo přidat ještě další dva góly, prvně se trefil Calhanoglu z penalty, a pak v nastavení zvýšil na konečných 5:1 Frattesi. Neskutečný a nečekaný debakl v tak velkém derby o první místo a Inter je teď velkým favoritem na setrvaní v první pozici ještě o něco déle. Do Španělska navíc letí bez absencí.

Často kladené otázky Real Sociedad – Inter tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Real Sociedad – Inter?

Zápas AC Milán – Newcastle se bude hrát 20.9. v San Sebastianu v Reale Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Premier Sport 1, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude dnes oznámena.

