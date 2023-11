Real Sociedad – Barcelona: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Barcelona se pokusí po nepodařeném El Clásicu dotáhnout zpět na čelo, na které jeho vinnou ztrácí čtyři body. Lehké jí to však neudělá Sociedad, který by se TOP4 také rád podíval a není od Barcelony vůbec daleko. Naše Real Sociedad – Barcelona tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Real Sociedad – Barcelona kurzy

Real Sociedad – Barcelona tipy

Oba týmy vstřelí gól

Naším tipem pro zápas mezi Realem Sociedad a Barcelonou je, že uvidíme gól od obou týmu. Tuto statistiku jsme viděli v šesti z posledních utkáních mezi těmito týmy. U Barcelony jsme tuto statistiku viděli ve třech z posledních pěti zápasů.

Neprohra Realu Sociedad

Real Sociedad je momentálně v poměrně dobré formě a proti Barceloně bude hrát doma. Barceloně nevyšel poslední zápas s Realem Madrid a navíc ji čeká zápas v Lize mistrů o den dříve než Real Sociedad.

Analýza zápasu Real Sociedad – Barcelona

Real Sociedad

V posledním ligovém zápase Realu Sociedad to bylo mezi oběma celky vyrovnané, a tak je nejspíš zasloužený i výsledek. Hosté však byli od výhry byli pouhých pár minut a proto se o remíze dá pro ně mluvit jako o smolné. Real prvně prohrával ve 31. minutě, kdy se za Rayo trefil Mumin. Do pološasu ještě stihl srovnat Oyarzabala a ten pak také zápas otočil v prospěch svého celku z penalty. Sociedad se poté zatáhl a vypadalo, že jim tato taktika vyjde. Rayo však přesvědčilo o opaku a v nastavení základní hrací doby za něj trefil Bebé posledním gólem v zápase, kterým tak zařídil svému týmu bod. Realu bude chybět Silva, Merquelanz a Tierney.

Barcelona

Pro Barcelonu vypadalo poslední ligové utkání lépe, ale kvůli dvěma momentům výhru neudržela a v přišla tak první prohra v této sezóně. Barcelona šla rychle do vedení, kdy chybu v obraně Realu Madrid využil Ilkay Gundogan a toto vedení vydrželo dlouho. Barcelona ani nebyla o tolik horší, ale Madrid těžil z formy Bellinghama, který se znovu prosadil i ve svém prvním El Clásicu. Prvně parádní střelou v 68. minutě z poza šestnáctky a když už to vypadalo na remízu, byl to znovu on, kdo se v poslední minutě ocitl sám před bránou a zařídil tak svému týmu výhru ve vele důležitém derby. Barcelona bude venku postrádat Pedriho, Roberta a de Jonga.

Často kladené otázky Real Sociedad – Barcelona tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 4.11. ve 21:00 v San Sebastinu v Reale Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Javier Alberola Rojas.

