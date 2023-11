Real Madrid – Vallecano: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Real Madrid se po vyhraném El Clásicu pokusí vrátit na první pozici. Jen tak se však nevzdá Rayo Vallecano, které už přes dva měsíce drží neporazitelnost. Naše Real Madrid – Vallecano tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Real Madrid – Vallecano kurzy

Real Madrid – Vallecano tipy

Méně než 2,5 gólu

V tomto zápase čekáme poměrně málo gólů a to maximálně dva. Real Madrid i Rayo sice měli většinu zápasů letos gólových, ale ze strany Raya to často byly remízy ukopané defenzivní hrou. Real velmi často hrozí spíše až v závěru zápasu, i když se mu do té doby třeba nedaří.

Oba týmy vstřelí gól – Ne

Zároveň tipujeme, že uvidíme branku pouze jednoho z celků. Tento typ zápasů bývá většinou rozhodnut jednou nebo dvěma brankami. Rayo se o tohle často snaží a Real Madrid je k tomuto často zahnán kvůli hře soupeřů.

Analýza zápasu Real Madrid – Vallecano

Real Madrid

Jak jsme již avizovali výše, Realu Madrid vyšel poslední zápas v lize vítězně. Utkal se s Barcelonou v největším zápase podzimu La Ligy a tento zápas vyšel Realu Madrid vítězně i přes hodně špatný začátek i celkově první poločas. Vedení se ze startu ujala Barcelona po smolné teči Tchouaméniho, od kterého se balón odrazil ke Gundoganovi, pro kterého už zakončení nebylo složitým úkolem. Real Madrid pak ve druhé půli převzal mírně iniciativu na svou stranu a úspěšně. Dvěma góly rozhodl znovu Jude Bellingham, který se prvně nádherně trefil v 68. minutě, a pak přidal druhou branku v nastavení a zařídil svému týmu další důležité body v dalším důležitém zápase a znovu dokázal, že má momentálně opravdu světovou formu. Realu bude chybět Courtois, Mendy, Militao, Ceballos a Tchouaméni.

Vallecano

Rayo Vallecano odehrálo těžký zápas s Realem Sociedad, ale ani v tomto zápase se nenechalo zaskočit a i přes napínavý závěr, si udrželo dvouměsíční neporazitelnost. Rayo se prvně ujalo vedení ve 31. minutě, když se trefil Mumin, ale do poločasu ještě stihl srovnal Oyarzabal. Ten úřadoval znovu ve druhém poločase, když svůj tým poslal do vedení z penalty. Vypadalo to na přerušení neporazitelnosti Raya, ale to dokázalo v nastaveném čase srovnat gólem Bebého a byla to pro ně tak šestá remíza v posledních sedmi zápasech. Rayo poletí do hlavního města bez jakýchkoli absencí, což pro tento tým může být také výhodou.

Často kladené otázky Real Madrid – Vallecano tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Real Madrid – Vallecano?

Zápas Real Madrid – Vallecano se bude hrát 5.11. ve 21:00 v Madridu na Santiago Bernabeu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou najdete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Juan Martinez Munuera.

