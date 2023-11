Real Madrid – Valencia: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Real Madrid se pokusí tento víkend napravit poslední ligovou ztrátu ze zápasu s Vallecanem a utká se znovu doma, tentokrát s Valencií. Naše Real Madrid – Valencia tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Naším prvním tipem pro zápas mezi Realem Madrid a Valencií je, že zde zvítězí Real. Ten se bude chtít pokusit dohnat Gironu, která se poprvé dokázala trochu osamostatnit od velikánů z Madridu a Barcelony.

Tyto vzájemné duely moc branek nenabízejí a celkově teď oba týmy velký počet branek nestřílejí. V posledních třech vzájemných duelech mezi Realem a Valencií jsme ani jednou neviděli více než dva góly.

Analýza zápasu Real Madrid – Valencia

Real Madrid

Realu Madrid se naposledy v lize nedařilo, když pouze bez branek remizovali s Rayo Vallecanem. Real si vytvořil 22 střel, ale ani to nestačilo na gól. Rayo za celý zápas nevystřelilo na bránu, takže můžeme říct, že jejich defenzíva podala excelentní výkon společně s brankářem. Realu se ale pak dařilo přes týden, kde si vyšlápli na portugalskou Bragu. Madrid sice vyhrál 3:0, ale zásluhu na tom má i náhradní brankář Lunin, který pochytal několik velkých šancí Bragy. Za Real se prvně trefil Díaz a ve druhém poločase pak přidali poslední dvě rychlé branky portugalské duo Vinicius a Rodrygo. Realu bude proti Valencii chybět Militao, Courtois, Tchouameni a Mendy.

Valencia

Forma Valencii se v této sezóně zlepšila a už neobývá poslední příčky, jako tomu párkrát bylo. Na pohárové roky to ještě nemá, ale výrazné zlepšení to je. Naposledy z toho byla povinná výhra proti Granadě. Sice mírně utrápená, ale přece jen výhra. Zápas velice nepohledný pro fanoušky. Jediný gól z penalty Pepelua, mimo penaltu jen další dvě střely na bránu. Tak už to bohužel ve Španělsku bývá. Tři body zůstaly doma a Valencia se musí pořádně připravit na venkovní zápas na jednom z nejpevnějších stadionu v Evropě. Bude se však muset obejít bez Mariho, Diakhabyho a Almeidy.

Často kladené otázky Real Madrid – Valencia tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 11.11. ve 21:00 v Madridu na Santiago Bernabeu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Jose Maria Sanchez Martinez.

