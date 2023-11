Real Madrid – Neapol: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Real Madrid má už jistotu postupu do jarní fáze Ligy mistrů. Tímto zápasem si účast může pojistit i Neapol, ale i bez něj je k tomu velmi blízko. Naše Real Madrid – Neapol tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Real Madrid – Neapol kurzy

Real Madrid – Neapol tipy

Neprohra Neapole

Tyto zápasy, kdy má jeden tým už zajištěný postup, bývají velmi nepředpověditelné. Real Madrid by mohl vzhledem k těžkému programu v domácí lize své maximální síly šetřit a my si myslíme, že toho využije právě Neapol, která už není ve formě jako loni, ale stále jí nesmíte podcenit.

Méně než 2,5 gólu

U Realu Madrid spíše bývá pravidlem opak, ale v tomto zápase neudivíme více než dva góly. Rozhodnou maximálně dvě branky. U Neapole to bývají většinou zápasy, kde celky střílí maximálně dvě branky a tohle utkání bude jedním z nich.

Analýza zápasu Real Madrid – Neapol

Real Madrid

Realu Madrid se o víkendu podařil s přehledem jeho poslední zápase, ve kterém si zahrál proti slabému Cádizu. Tuhle výhru si připisuje hlavně Rodrygo, který je v posledních zápasech opravdu ve formě. Své konto v tomto zápase si otevřel už ve 14. minutě a tento gól byl také jediným z první půle. Cádiz nehrál nejhůře, ale žádná větší šance nepřinesla, z čehož ve druhé půli znovu těžil Rodrygo, když si v 64. minutě připsal další gól. V 74. minutě už zhotovil tři body a výhru 3:0 Bellingham po asistenci skvělého Rodryga. V předposledním zápase skupinové fáze LM bude Realu chybět Courtois, nejspíš Kepa, Militao, Vinicius, Tchouameni, Camavinga a Guler.

Neapol

Neapol ve svém posledním zápase sehrál vyrovnanou partii, když se utkal s Atalantou. Zápasu by více sice slušela remíza, ale Neapol dokázala zápas vzít, i přes směšně odvolaný gól, do vítězného konce. Ve 35. minutě byl odvolán gól právě Rrahmani, ale po ofsajdu, který nesahal snad ani milimetru. Ve 44. minutě si však zpravili hráči Neapole chuť, když se trefil Kvaratskhelia. Další góly jsme viděli až ve druhé půli. Tentokrát od Atalanty, za kterou srovnal Lookman. Neapol si tak znovu musela vzít vedení ve svůj prospěch a podařilo se to v 79. minutě zásluhou Elmase. Tento gól byl také vítězným a mistr Serie A slavil vydřené tři body. Proti Realu Madrid bude Neapoli chybět Lindstrom, Rui a Olivera.

Často kladené otázky Real Madrid – Neapol tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Real Madrid – Neapol

Zápas Real Madrid – Neapol se bude hrát 29.11. ve 21:00 v Madridu na Santiago Bernabeu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou naleznete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Francois Letexier.

