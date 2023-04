Real Madrid – Chelsea tipy na Ligu mistrů

Pro Chelsea je letos Liga mistrů jedinou cestou k úspěchu, protože se jim v ostatních soutěžích vůbec nedaří. Ve čtvrtfinále je čeká vítěz minulého ročníku, Real Madrid. Naše Real Madrid – Chelsea tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Real Madrid – Chelsea tipy

Výhra Realu Madrid

Naším prvním tipem pro tento zápas je, že Real Madrid doma vyhraje a dostane se do vedení v prvním zápase nad Chelsea. Chelsea, která právě odvolala Grahama Pottera jako manažera a jmenovala Franka Lamparda, v poslední době těžko získávala vítězství, protože nedokázala vyhrát žádný z posledních tří zápasů. Real Madrid si poslední dobou užívá. Vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů.

Oba týmy dají gól – Ne

Druhou předpovědí je, že uvidíme góly jen od jednoho týmu. Celá sezóna Chelsea byla špatná, protože situace jejich útočníků byla poněkud zajímavá. Chelsea dává opravdu málo gólů a nepodařilo se jim to v ani jednom z posledních dvou zápasů.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Real Madrid – Chelsea

Real Madrid

Real Madrid minule přejel Barcelonu v semifinále Copa Del Rey, a pak prohrál s Villarrealem. Z prvního zápasu si vezme obrovské množství sebevědomí. Jedním z nejvýraznějších hráčů v tomto zápase byl Eduardo Camavinga, který hrál na levém beku. Klidně by tam mohl začít znovu. Další pozoruhodnou volbou u nedávných sestav Los Blancos je způsob, jakým byl využit Luka Modrič.

Chelsea

Návrat Franka Lamparda do manažerského křesla Chelsea byl velkou zprávou a vzhledem k tomu, že tak velký zápas přichází tak brzy v jeho funkčním období, bude nesmírně zajímavé, jak postaví svůj tým. Thiago Silva a Cesar Azpilicueta jsou dvě významná jména, která budou chybět kvůli zraněním, kvůli nimž by se do základní jedenáctky mohl dostat Benoit Badiashile. Dalším hráčem, který by mohl dostat kývnutí na začátek, je Lampardův předchozí oblíbenec, Mason Mount.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Real Madrid – Chelsea tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Real Madrid – Chelsea?

Tento zápas se bude hrát 12.4. ve 21:00 na Santiago Bernabeu

Kde můžu sledovat zápas Real Madrid – Chelsea?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Real Madrid je momentálně druhý za Barcelonou a titul letos už nedosáhne, ale musí udržet druhé místo před Atléticem, které ztrácí dva body. Chelsea se letos vůbec nedaří a na poháry ztrácí osm bodů, na Ligu mistrů pak 17 bodů. Trápí se na 11. místě.

vsaďte si zde