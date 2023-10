Real Betis – Sparta: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Sparta se po vydařeném vstupu v Evropské lize vrací s těžkým soupeřem ze Seville. Realu Betis se však vstup tak úplně nepovedl. Naše Real Betis – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Výhra Realu Betis

Realu Betis svědčí domácí prostředí a v soutěžním zápase na svém stadionu letos ještě neprohrál. Navíc se teď dostává docela do formy s třemi neprohrami v řadě. Sparta by venku mohla mít podobný problém jako s Dinamem.

Oba týmy vstřelí gól

Zároveň si ale myslíme, že Sparta tento zápas jen tak nevzdá a vstřelí silnému španělskému soupeři aspoň branku. Tato statistiky platila ve třech z posledních pěti zápasů Sparty a tento zápas bude jedním z nich.

Analýza zápasu Real Betis – Sparta

Real Betis

Realu Betis se vydařil poslední důležitý zápas, ve kterém se utkal s Valencií. Vypadalo to ze začátku na vyrovnané utkání, ale domácí z toho udělali jednoznačnou záležitost. Do zápasu vstoupili jako lepší tým a to potvrdili ve 41. minutě první brankou v zápase od Assane Diaa. Dobrý výkon pokračoval ve druhé půli, kdy se hned na jejím začátku prosadil druhým gólem Betisu Marc Roca. Byl to dobrý výkon dopředu i dozadu a tým ze Seville svého soupeře k moc šancím nepustil. Vítězný gól pro Betis pak v 85. minutě přidal Ezzalzouli a bylo hotovo. Betisu bude proti Spartě chybět Sabaly, Guardado, Luiz a Willian.

Sparta

Poslední ligové utkání vyšlo také Spartě, která hrála doma ve šlágru kola s Plzní. Do utkání vstoupila rychle a už ve druhé minutě se mohla radovat z prvního ligového gólu Qazima Laciho. Plzeň stihla odpovědět. Ve 26. minutě srovnal Durosinmi. Hned za minutu po výkopu Sparty z toho byla hned další branka a ta byla po breaku a gólu Jana Kuchty znovu ve vedení. Plzeň se nevzdala a hned na to stihla znovu srovnal, ale VAR viděl před gólem ruku. Ve druhém poločase jsme viděli podobný obrázek, ale už bez gólů. Brankář Vindahl se mohl zapotit v poslední minutě utkání, kdy Plzeň byla neskutečně blízko gólu, ale z brankové čáry Sparťany dokázal zachránit Vitík. Sparta do Španělska letí bez Preciada.

Často kladené otázky Real Betis – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 5.10. v 18:45 v Sevilli na stadionu Benito Villamarin.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci ČT Sport, kterou můžete najít na jejich webu nebo zdarma ve své televizi.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude dnes oznámena.

