Rangers – Sparta: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Sparta si podruhé zahraje s Rangers v rámci Evropské ligy. Po poslední remíze 0:0 se se skotským celkem utká na Ostrovech. Sparta proti největšímu konkurentovi v boji o druhé místo potřebuje aspoň bod. Naše Rangers – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Rangers – Sparta kurzy

Rangers – Sparta tipy

Více než 2,5 gólu

Naším prvním tipem je, že uvidíme úplný opak prvního zápasu z Prahy a že teď góly budou padat. Sparta i Rangers mívají nególové zápasy jen výjimečně a poslední utkání těchto dvou byla za nás jen výjimka. Zde uvidíme minimálně tři jako to Rangers mělo v osmi z posledních devíti zápasů a Sparta v šesti z posledních osmi.

Neprohra Rangers

Tip, který se možná nebude líbit českým fanouškům, ale my to vidíme v neprohru Rangers. V posledních šesti zápasech bez prohry a doma neporaženi od září. Celkově je Rangers poslední dobou ve skvělé formě. Spartě bude chybět kapitán Krejčí, což se také může na výkonu týmu podepsat.

Analýza zápasu Rangers – Sparta

Rangers

Posledním ligovým zápasem, který Rangers odehrálp, byl zápas proti šestému Dundee a z tohoto zápasu byla jasná záležitost. Na hřišti soupeře šlo Rangers do rychlého vedení, když se prosadil Ryan Jack, ale byl to jediný gól v tomto poločase. Rangers soupeře na statistiky drtilo, což se ukázalo ve druhé půli. Prvně to mělo pomalejší start, ale hned na startu druhé půle zvýšil na 2:0 Danilo. Z tohoto zápasu už to vypadalo na vše, ale v posledních patnácti minutách si Rangers udělalo z obrany Dundee den otevřených dveří a stihlo se ještě třikrát prosadil. Zápas tak skončil vysoko 5:0 pro Rangers, které je tak naladěno na Evropskou ligu. Rangers do zápasu půjde bez Matondy, Davise, Lawrence a Roofa.

Sparta

Sparta se v lize utkala podruhé v řadě s Bohemkou, se kterou dříve v týdnu hrála v MOL Cupu. V poháru vyšla Sparta vítězně a v lize se jí to zaslouženě po dobrém výkonu také podařilo. Spartě to i přes aktivitu na gól dlouho trvalo a ani z jedné strany jsme se ho v první půli nedočkali. Fanoušci si na gól museli počkat do 68. minuty, kdy se z penalty dokázal prosadit Veljko Birmančević. Ten o třináct minut později také přihrál na vítězný gól Sadílkovi a bylo hotovo se zaslouženým vítězstvím 2:0. Spartě bude do tohoto zápasu chybět pouze kapitán Krejčí.

Často kladené otázky Rangers – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Rangers – Sparta?

Zápas Rangers – Sparta se bude hrát 9.11. ve 21:00 v Glasgow na Ibroxu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport, kterou naleznete zdarma na jejich webu.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Davide Massa.

