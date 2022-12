PSG – Štrasburk tipy na Ligue 1 2022/23

Po dlouhé reprezentační přestávce se vrací také nejvyšší francouzská soutěž, tedy Ligue 1, kterou před novým rokem čeká také podobně nabitý program jako tu anglickou. Jedním z nejatraktivnějších zápasů bude zápas mezi prvním PSG a Štrasburkem. Naše PSG – Štrasburk tipy si můžete přečíst v tomto článku:

PSG – Štrasburk tipy

Myslíme si, že si favorit a vedoucí tím Ligue 1, PSG, poradí se Štrasburkem. Sice se s malým kurzem moc nevyplatí sázet na jejich výhru, ale teď vám dáme pár tipů, které by vám mohly pomoct.

Naším tipem je, že hráči pařížského celku vstřelí více než 2,5 gólů. Zároveň udrží čisté konto a tři body zůstanou doma.

Analýza zápasu PSG – Štrasburk

PSG je zatím podle očekávání na prvním místě Ligue 1. Na druhé Lens má náskok pěti bodů a hraje s ním hned po tomto kole. Pokud by proti Štrasburku náhodou prohráli, mohl by jim příští zápas dělat docela problémy. PSG jde do zápasu se Štrasburkem jako jasný favorit. Trenér Galtier má v týmu samé hvězdy, takže sestavu má z čeho vybírat. K dispozici mu už bude Kylian Mbappé, který je zpět po prohraném finále MS. Naopak mu budou chybět hráči jako Lionel Messi, který je stále v Argentině, Nuno Mendes, Danilo Pereira a nejspíš i Presnel Kimpembe. I přes tyto absence jsou Pařížané stále mnohem silnější než hráči Štrasburku.

Štrasburk se v této sezóně trápí a pokud se nezlepší, čeká je sestup do nižší soutěže. V této sezóně vyhráli pouze jeden zápas z patnácti. Hned v prvním zápase po pauze je čeká nejsilnější tým soutěže. To jim nejspíš z 19. místa nepomůže. Sice na udržení se v soutěži ztrácí pouhé dva body, ale ty ve středu nezískají. Trenér Stephan to má s tímto týmem velmi těžké, protože je méně kvalitní než ostatní. Na zápas proti PSG mu chybí dva hráči. Colin Dagba, který by jinak hrál v základu a Kandil Nordine, který je mimo kvůli zranění už od sezony 2021/22.

Poslední vzájemné zápasy

29.4. 2022 | Štrasburk 3:3 PSG

14.8. 2021 | PSG 4:2 Štrasburk

10.4.2021 | Štrasburk 1:4 PSG

23.12. 2020 | PSG 4:0 Štrasburk

14. 9. 2019 | PSG 1:0 Štrasburk

Často kladené otázky PSG – Štrasburk tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 28.12. ve 21:00 na stadionu Elland Road.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 1.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

