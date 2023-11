PSG – Monako: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Pro PSG nezačala sezóna úplně dobře, ale po sérii dobrých zápasů se znovu vrátilo na čelo Ligue 1. Monako, které na Pařížany ztrácí tři body, bude chtít giganta dotáhnout. Naše PSG – Monako tipy si můžete přečíst v tomto článku:

PSG – Monako kurzy

PSG – Monako tipy

Remíza

Tento zápas za nás skončí překvapením. Monako má v posledních sezónách proti PSG dobrou bilanci a žádný z posledních tří zápasů s nim neprohrálo. Od poslední výhry favorita nad Monakem už to jsou téměř dva roky.

Méně než 2,5 gólu

Tato statistika v zápasech PSG přišla naposledy 30.9., ale tato série končí tímto zápasem, který rozhodnou maximálně dva góly. U Monaku tomu takto bylo v každém z posledních tří zápasů.

Analýza zápasu PSG – Monako

PSG

Poslední zápas PSG před dvoutýdenní reprezentační pauzou odehrálo na půdě Reims. Zápas byl herně hodně vyrovnaný, ale rozhodla efektivita, která tentokrát hrála v prospěch PSG. To neobdrželo ani gól a z minima šancí vytěžilo maximum hlavně díky Kyliana Mbappého, který tuto výhru řídil. Jeho první gól přišel už ve třetí minutě. Byla to jedná z mála šancí první půle a ta také výsledkem 1:0 skončila. Mbappé svou show pokračoval ve druhé půli, ve které se po patnácti minutách prosadil podruhé. Zápas už tak šel v prospěch hostů a Reims s dobrým výkonem nesahalo ani po bodu. Skóre i tak nebylo ukončeno a pár minut před koncem to byl znovu Mbappé, který hat-trickem zvýšil na konečných 3:0. Pařížští se budou muset obejít bez Navase, Rica, Kimpembeho, Pereiry, Zaire-Emeryho a Asensia.

Monako

Monaku vůbec nevyšel poslední zápas před reprezentační pauzou. Také hrálo venku, ale na půdě Le Havre. To hrálo překvapivě lépe než favorit, který byl tak donucen k docela pasivní hře. Tato nudná hra obou týmů nevedla ke gólům. V první půli jsme viděli pár střel a žlutých karet, ale až na ně, žádná velká šance nepřišla. Ve druhé půli se tohle také dlouhou dobu nezměnilo, ale to mělo přijít v šesté minutě nastavení, kdy Le Havre dostalo penaltu. Philipp Kohn ji však za Monako vychytal a svému týmu zachránil z tohoto zápasu aspoň bod. Monaku bude v Paříži chybět Caio, Eliesse, Youssouf, Boadu a Embolo.

Často kladené otázky PSG – Monako tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 23.11. ve 21:00 v Paříži v Parku Princů.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 1, kterou můžete nalézt u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Benoit Bastien.

