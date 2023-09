PSG – Dortmund: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

První zápas “Skupiny smrti”, nebo-li skupiny F, odehraje doma také PSG s Borussií Dortmund. Tento zápas může být více vyrovnaný, než by se teď dalo čekat. Naše PSG – Dortmund tipy si můžete přečíst v tomto článku:

PSG – Dortmund kurzy

PSG – Dortmund tipy

Neprohra BVB

Dortmund se v tomto zápase může jevit jako outsiderem, ale my ho tak určitě nevidíme. PSG v lize momentálně nemá ideální formu a Borussie neprohrála už neskutečných 20 zápasů v řadě, což o něčem určitě vypovídá. Pařížští navíc tento víkend doma prohráli.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro zápas Paříže s Dortmundem je, že uvidíme aspoň branku na každé straně. U BVB tato statistika nastala v sedmi z posledních osmi zápasů a u Paříže tomu tak bylo ve čtyřech z posledních pěti zápasů.

Analýza zápasu PSG – Dortmund

PSG

Jak jsme již v článku zmínili, Paříži se tento víkend znovu v domácí soutěži nedařilo a v lize se tak propadla na pátou příčku. V domácím zápase je totiž jasně přehrál outsider z Nice. Mohlo to být zaviněno četnými absencemi, ale na to se v důsledku na konci sezóny nikdo ptát nebude, vypovídat za vás budou vaše výsledky. Skóre otevřel za Nice Terem Moffi ve 21. minutě, ale o pár minut později přišla odpověď, když se znovu prosadil Mbappé. Poté do druhé půle lépe vstoupilo Nice, když se prosadil Laborde a o patnáct minut znovu Moffi. PSG už odpovědělo pozdě, kdy se v závěru zápasu prosadil znovu Mbappé. Paříži bude v Parku princů chybět Letellier, Rico, Kimpembe, Mendes, Lee, Ruiz a Asensio.

Dortmund

Dortmundu se tento víkend vydařil lépe, než soupeřovi a pokračuje nadále v ligové neporazitelnosti. Tentokrát si venku vyšlápl na Freibrug v šesti gólové přestřelce. BVB otevřelo na startu zápasu skóre, když se prosadil Hummels, ale do poločasu Freibrug odpověděl hned dvougólově. Prvně se v nastavení trefil Holer a po něm to stihl ještě Hofler. Borussie za to však v druhém poločase vzala a v 60. minutě srovnal Donyell Malen. Dlouho zůstával na tabuli vyrovnaný stav, ale v závěru to tam favoritovi padlo a prosadil se znovu Hummels. V nastavení pak upravil skóre vítězným gólem na 4:2 Marco Reus. Borussii bude v prvním kole LM chybět Meunier, Morey a Duranville.

Často kladené otázky PSG – Dortmund tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 19.9. ve 21:00 v Paříži v Parc des Princes

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Premier Sport 2, kterou můžete nalézt u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Jesus Gil Manzano.

