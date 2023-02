PSG – Bayern tipy na Ligu mistrů

PSG se po špatné formě v lize střetne s Bayernem v osmifinále Ligy mistrů. Pařížané sice hrají doma, ale bez klíčových hráčů proti Bayernu to budou mít velmi složité. Naše PSG – Bayern tipy si můžete přečíst v tomto článku:

PSG – Bayern tipy

Neprohra Bayernu

I přes to, že má PSG v prvním zápase tohoto osmifinále domácí výhodu, nebude to tak jednoznačné. Pro Paříž je, stejně jako pro Bayern, Liga mistrů hlavním cílem, ale ten ji už párkrát vyhrál, čímž se pařížský klub chlubit nemůže. Paříži budou do prvního osmifinále proti Mnichovu chybět klíčoví hráči a na jejich výkonu se to podepíše, jak jsme už v lize mohli vidět. Proto si myslíme, že z tohoto zápasu neodejde Bayern jako poražený.

Oba týmy vstřelí gól

Sice tipujeme neprohru Bayernu, ale zároveň si myslíme, že i PSG nějakou branku vstřelí. Jejich útočná kvalita je i bez Mbappého velká a nějakou branku od Paříže uvidíme i bez něj.

Analýza zápasu PSG – Bayern

PSG

Poslední ligový zápas proti Monaku se Pařížanům moc nepovedl, protože v něm prohrál 1:3. Zápas nám všechny góly nabídl v prvním poločase. Už ve čtvrté minuté se prosadil Golovin, pak o něco později Ben Yedder. V závěru poločasu snížil 16letý Zaire-Emery na 1:2, ale ještě do šaten dokázala svůj druhý gól vstřelit Ben Yedder. Paříž má velké problémy s absencí, protože jim bude chybět Kylian Mbappé, Lionel Messi, Nordi Mukiele, Renato Sanches a Marco Verratti, což jsou z většiny klíčoví hráči pařížského velkoklubu.

Bayern

Bayern si ve svém minulém zápase snadno poradil s Bochumí, když nad ní vyhrál 3:0. V prvním poločase jsme viděli jeden gól, který vstřelil Thomas Muller pár minut před přestávkou. V druhém poločase se pak prosadil Kingsley Coman a z penalty později Serge Gnabry. Bochum vystřelila za celý zápas pouze jednou na bránu, přičemž Bayern hned dvanáctkrát. Mnichovský celek v tomto kalendářním roku zatím neprohrál. Do osmifinále s Paříži mu bude chybět Ryan Gravenberch, Lucas Hernández, Sadio Mané, Noussair Mazraoui a Manuel Neuer.

Poslední vzájemné zápasy

13.4. 2021 | PSG 0:1 Bayern

7.4. 2021 | Bayern 2:3 PSG

23.8. 2020 | PSG 0:1 Bayern

21.7. 2018 | Bayern 3:1 PSG

5.12. 2017 | Bayern 3:1 PSG

Často kladené otázky PSG – Bayern tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 14.2. ve 21:00 v Parku Princů.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Premier Sport 2, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

