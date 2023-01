PSG – Angers tipy na Ligue 1

PSG je obrovskými favority na zápas proti poslednímu Angers. Minule sice prohráli a jejich náskok na Lens se snížil, ale teď je čeká povinná domácí výhra proti outsiderovi. Další ztráta by mohla bát kritická. Naše PSG – Angers tipy si můžete přečíst v tomto článku:

PSG – Angers tipy

Jeden z týmů nedá gól

První PSG udrželo devět čistých kont v 17 zápasech Ligue 1 v této sezóně a další by mohlo přijít v neděli, kdy šampioni ve středu hostí poslední klub nejvyšší francouzské soutěže Angers. Hosté v tomto období vstřelili společně nejméně gólů na cestě ve francouzské nejvyšší soutěži (šest) a nepodařilo se jim úplně zapsat do každého ze svých posledních tří venkovních akcí. PSG by měl tento týden zcela dominovat proti Angers a sázka na to, že oba týmy nebudou skórovat, se zdá být jako ideální.

vsaďte si zde

Analýza zápasu PSG – Angers

Nuno Mendes a Presnel Kimpembe chybí v obraně PSG stejně jako suspendovaný Achraf Hakimi. Renato Sanches stále chybí ve středu zálohy, i když Neymar je po vyloučení připraven jít znovu do akce. PSG prohrálo 3:1 proti druhému Lens ve svém posledním zápase v Ligue 1 a zde bude chtít získat odpověď. Pařížští hráči dostali gól hned z kraje zápasu, na který do pár minut odpověděli. Téměř do 30. minutý byl stav vyrovnaný, ale pak se prosadil krásným průnikem přes obranu Paříže Lois Openda. V poločase tak vedlo Lens 2:1. Náskok hned na začátku druhého poločasu dokázali zvýšit a dvougólový náskok si dokázali udržet až do závěrečného hvizdu.

Angers by na středeční cestě do Paříže mohli chybět čtyři záložníci. Ibrahim Amadou, Yahia Fofana, Ali Kalla a Ulrick Eneme-Ella jsou v současné době uvedeni jako zranění. Angers jsou na konci tabulky Ligue 1 už o sedm bodů mimo sestupové příčky. V minulém zápase proti Lorient to vypadalo nadějně, když si drželi téměř do konce jednogólový náskok z úvodu zápasu díky gólu bývalého slávisty, Abdallaha Simy, ale ten svému týmu v závěru moc nepomoh, protože jeho druhý gól v zápase byl do vlastní brány. V poslední minutě se pak prosadil Le Fee, který dokonal obrat v prospěch Lorientu.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

20.4. 2022 | Angers 0:3 PSG

15.10. 2021 | PSG 2:1 Angers

21.4. 2021 | PSG 5:0 Angers

16.1. 2021 | Angers 0:1 PSG

2.10. 2020 | PSG 6:1 Angers

Často kladené otázky PSG – Angers tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 11.1. ve 21:00 v Parc des Princes.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat jedině na Voyo.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde