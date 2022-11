Portugalsko – Uruguay tipy na Mistrovství světa 2022

Portugalsko si zajistilo výhru proti Ghaně a Ronaldo se stal prvním fotbalistou, který skóroval na pěti různých mistrovstvích světa. Uruguay zůstala frustrovaná svou bezbrankovou remízou proti dobře organizovanému týmu Jižní Koreje a bude se snažit připravit lépe na Portugalsko a získat své první vítězství v Kataru. Naše tipy na zápas Portugalsko – Uruguay si můžete přečíst v tomto článku:

Portugalsko – Uruguay tipy

Myslíme si, že tento zápas skončí remízou, i když Portugalsko ve svém prvním zápase vyhrálo. Všechny góly Portugalska proti Ghaně padly z protiútoku a očekáváme, že Uruguay bude mnohem pevnější v obraně. Uruguay se na polovině Jižní Koreji trápila, ale dvakrát trefila tyč. Mnoho zápasů na mistrovství světa v Kataru se rozhodlo až v druhém poločase a my očekáváme, že tento zápas bude stejný. Toto je zápas mezi dvěma velmi vyrovnanými týmy a my uvidíme zápas, který bude o přestávce bez branek.

Analýza zápasu Portugalsko – Uruguay

Portugalsko ve svém prvním skupinovém zápase proti Ghaně dosáhlo požadovaného vítězství, ale bude se obávat způsobu, jakým inkasovalo své góly. O tom nemůže být pochyb, Portugalsko potřebuje před zápasem Uruguaye vzadu přitvrdit, protože je čeká Suarez a Nunez. Ronaldo a spol. vypadali ostře při protiútocích proti Ghaně, ale pravděpodobně nebudou obdarováni míčem ve středu zálohy, když nastoupí proti Uruguayi.

Uruguay je zklamaná, že nevyhrála zápas s Jižní Koreou, zvláště když se během 90 minut dvakrát trefila do tyče. Jižní Korea měla proti Jihoameričanům jasný herní plán, který zahrnoval velkou disciplinovanost a maximální využití míče v protiútoku. Uruguay se dobře vypořádala s většinou toho, co na ní Jižní Korea zkusila, ale byla také velmi marná před brankou a postrádala finální přihrávku a zakončení, které by ji dovedly k vítězství.

Sázky na zápas Portugalsko – Uruguay (Fo rtu na)

V prvním poločase padne méně než 0,5 gólů. (2.70)

Výsledek v prvním poločase

Portugalsko – 2.61

Remíza – 2.05

Uruguay – 3.10

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.70

Více než 2,5 – 2.22

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.92

Ne – 1.84

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.94

Ne – 1.83

Predikce na zápas Portugalsko – Uruguay

Portugalci vyhráli v prvním zápase proti Ghaně výsledkem 3:2, ale o výsledek se museli obávat až do poslední minuty. Sice má velkou sílu v útoku, ale bylo vidět, že se v obraně docela trápili. První poločas bude klidný a týmy gól nedají, ale v druhém se Uruguay do Portugalců pustí a budou chtít výhru, která by je v turnaji posunula dál, protože remíza s Jižní Koreou nestačí. Uvidíme, jak si oba týmy poradí v obranné fázi proti tak silným útokům, které proti sobě nastoupí. My tipujeme neprohru Uruguaye.

Často kladené otázky Portugalsko – Uruguay tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 28.11. ve 20:00 na stadionu Lusail.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.