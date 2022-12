Portugalsko – Švýcarsko tipy na Mistrovství světa 2022

Úplně poslední osmifinálový duel se bude hrát mezi Portugalskem a Švýcarskem v úterý večer.

Portugalsko Švýcarsko tipy na zápas

Portugalsko sice postoupilo z prvního místa skupiny H, v posledním zápase ale zaznamenalo první prohru, právě proti Jižní Korey, která tak vyřadila Uruguay ze hry. Portugalsko se ale v osmifinále utká se Švýcarskem, proti kterému má mnohem lepší šance dle kurzů.

Švýcarsko o postup mezi 16 nejlepších bojovalo do poslední chvíle. V posledním zápase dokázalo zdolat Srbsko, díky čemu se dostalo na druhé postupové místo. Kurzy ale v úterý proti Portugalsku nestojí na jeho straně.

Analýza zápasu Portugalsko – Švýcarsko

Portugalsko je jedna z mála zemí, ve kterých se hraje nadstandardně dobrý fotbal, ale ještě ani jednou nevyhráli Mistrovství světa. Portugalsko dokonce ještě ani nikdy nehrálo finále MS, což by letos určitě rádo změnilo. Pravděpodobně se jedná o poslední šampionát pro Cristiana Ronalda, největší portugalskou hvězdu. Rád by zakončil svou kariéru ziskem nejcennější trofeje, což je asi jediná, kterou za svojí hvězdnou kariéru ještě nezískal. I když výkony této malé země zatím nejsou nějak přesvědčivé, teď jde v každém zápase o všechno. Portugalci si to moc dobře uvědomují, proto ví, že nesmí pochybyt. Do zápasu proti Švýcarsku nastoupí ve formaci 4-3-1-2, takže v bráně bude Costa, v obraně Pepe, Dias, Cancelo a Dalot, v záloze Silva, Neves a Carvalho, takž v útoku bude Felix s Ronaldem.

Švýcarsko nemělo lehký úkol ale dokázalo obstát a postoupit ze skupiny. I když jsou v zápase proti Portugalsku jednoznačně považováni za slabší tým, necítí se tak. Švýcarsko má hned několik kvalitních hráčů, kteří dokážou překvapit a rozhodnout zápas. I proto se Švýcaři rozhodli zvolit taktiku ve složení 4-2-3-1, co by na Portugalce mohlo fungovat. V bráně bude Kobel, v obraně Rodriguez, Akanji, Schar a Widmer, v záloze Xhaka a Shaqiri, takže v útoku Vargas, Sow a na hrotě Embolo. Bude to určitě jeden z nejzajímavějších osmifinálových duelů vůbec.

Sázky na zápas Portugalsko – Švýcarsko

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.63

Více než 2.5 – 2.34

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.02

Ne – 1.77

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.02

Ne – 1.77

Poslední vzájemné zápasy

Portugalsko se se Švýcarskem ve své historii na velkých turnajích utkalo celkově 8x. Z těchto zápasů dokázalo Portugalsko dominovat až ve 3 případech, zatím co Švýcarsko taky ve 3 případech. Remíza se ve vzájemných zápasech zrodila zatím jenom 2x.

12. 6. 2022 | Portugalsko – Švýcarsko 0:1

5. 6. 2022 | Portugalsko – Švýcarsko 4:0

5. 6. 2019 | Portugalsko – Švýcarsko 3:1

10. 10. 2017 | Portugalsko – Švýcarsko 2:0

6. 9. 2016 | Portugalsko – Švýcarsko 0:2

Portugalsko – Švýcarsko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste měli chuť si tento zápas vychutnat v živém vysílání, tak máme pro vás rovnou dvě možnosti. Tou první je klasický televizní přenos na jedné ze stanic. Letos má práva pro vysílání MS ve fotbale právě Česká Televize, takže všechny zápasy si budete moct vychutnat zde. Jestli ale preferujete živé vysílání v sázkové kanceláři, tak potom si stačí vybrat jednu z nich, vsadit si a sledovat živý přenos ve své oblíbené kanceláři. Utkání se hraje v úterý 6. 12. 2022 večer v 20. hodin našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Poslední osmifinálový duel na MS 2022 v Kataru se hraje mezi Portugalskem a Švýcarskem na Lusail Stadium v Kataru, který byl otevřen těsně před začátkem MS a má kapacitu pro až 88 966 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Kdybyste měli chuť a chtěli si vsadit na tento duel, tak doporučujeme využít služeb jedné ověřených sázkových kanceláří, mezi které patří například Fortuna, SynotTip nebo Betano.

Koho v zápase Portugalsko – Švýcarsko tipy favorizují?

V tomto duelu je jednoznačným favoritem na vítěze Portugalsko.