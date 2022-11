Portugalsko – Ghana tipy na Mistrovství světa 2022

Portugalsko zahájí skupinovou fázi mistrovství světa, když se v prvním zápase utká s Ghanou.. Oba týmy měly na posledních mistrovství světa průměrné výsledky. Bude to první střetnutí Portugalska s Ghanou od roku 2014, kdy oba týmy společně hrály na mistrovství světa. Portugalsko tehdy vyhrálo 2:1. Naše tipy pro tento zápas si můžete přečíst v tomto článku:

Portugalsko – Ghana tipy

Portugalsko je velkým favoritem na vítězství ve svém úvodním zápase ve skupině proti Ghaně z dobrého důvodu. Portugalský kádr obsahuje pěknou rovnováhu kvality, zkušeností a mládí, což by se mělo v Kataru vyplatit. Na papíře má Portugalsko daleko lepší kádr než Ghana a své africké soupeře by mělo porazit relativně snadno. Portugalsko vyhrálo 2:1 ve svém jediném zápase proti Ghaně v roce 2014. Portugalci udrželi čisté konto ve čtyřech z posledních šesti zápasů. Bruno Fernandes skóroval dvakrát při výhře 4:0 nad Nigérií 17. listopadu a vypadá to, že by mohl pokračovat a mít opravdu působivé mistrovství světa. Hvězda Manchesteru Utd. vsítila 5 gólů v posledních osmi zápasech za svou zemi. Většina si obránců bude během zápasu dávat pozor na Ronalda, což Fernandesovi umožňuje sbírat balóny v nebezpečných prostorech a před bránou Ghany.

Analýza zápasu Portugalsko – Ghana

Portugalsko muselo projít baráží a to mělo za následek dlouhou cestu pro evropské šampiony. Hlavní pozornost v Portugalsku bude bezesporu upřena na Cristiana Ronalda. I když se forma portugalské hvězdy promíchala, často dodával kvalitní výkony pro národní tým. Ronaldova čísla jsou působivá, 191 zápasů a 117 gólů, a vzhledem k tomu, že to bude pravděpodobně jeho poslední mistrovství světa, očekáváme, že se portugalská legenda, která momentálně hledá nové působiště, rozloučí góly.

Ghana hraje velmi zajímavý fotbal, který neklade důraz na jednotlivé hráče. Na rozdíl od posledních let nemá Ghana hvězdný tým. Národní tým dokázal postoupit z africké kvalifikační skupiny pouze malými rozdíly. Tým možná nemá na mistrovství světa velká očekávání poté, co se mu nepodařilo dosáhnout na ročník 2018 a zároveň se mu nepodařilo dostat se přes skupinovou fázi v roce 2014, ale hráči jako bratři Ayewové, Partey, Amartey a Rahman se budou snažit pomoct dovést tento mladý tým k úctyhodným výsledkům.

Sázky na zápas Portugalsko – Ghana (Fortuna)

Myslíme si, že za 1. poločas padne více než 1,5 gólů. (2.85)

Výsledek v prvním poločase

Portugalsko – 1.93

Remíza – 2.06

Ghana – 6.10

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.88

Více než 2,5 – 1.97

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.27

Ne – 1.61

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.77

Ne – 2.01

Predikce na zápas Portugalsko – Ghana

Myslíme si, že si kvalitní tým jako je Portugalsko dokáže pohlídat tento zápas. Přece jen, je to jejich vstupní zápas na MS a nemůžou si dovolit nechat si ho ujít ve skupině s Uruguayí. Všichni ví, že týmy z Afriky umí zlobit favority z jiných kontinentů, ale při složení Portugalska by to bylo spíše překvapením.

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 24.11. v 17:00 na stadionu 974.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

