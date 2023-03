Porto – Inter tipy na Ligu mistrů

Porto čeká v Lize mistrů těžký domácí zápas, ve kterém se bude snažit odvrátit vypadnutí v osmifinále. Na San Siru prohrálo o gól a tuto ztrátu se teď bude snažit dohnat. Naše Porto – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Porto – Inter tipy

Méně než 2,5 gólu

Portugalský tým hrál na maximum v prvním zápase proti Interu, když dostal gól až v posledních minutách od Romelua Lukakua. Porto bylo také bez Otavia posledních 15 minut hry kvůli červené kartě. Porto hrálo tak, jak chtělo, nedovolilo svému soupeři, který měl převahu v útoku, dostat dostatek gólů a cítit se v odvetném zápase pohodlně. Inter odehrál v této sezóně v Serii A deset zápasů nad 2,5 gólu, z toho čtyři v posledních pěti zápasech. Porto jich mělo ve své lize jedenáct, ale tyto statistiky pro tento zápas moc znamenat nebudou.

Remíza v prvním poločase

Myslíme si, že v tomto zápase přijde nízké skóre, stejně jako v prvním zápase v tohoto duelu. Jsou to týmy, které mají dostatečnou palebnou sílu na to, aby střílely góly, ale když jde o zápas jako je tento, jde především o to dobře bránit. Pro Inter to bude o něco menší tlak, protože právě oni přijíždějí do Porta s gólovou převahou. Je otázkou, jak zareagují domácí. Porto odehraje tento zápas jiným způsobem než obvykle ve své domácí lize, kde je téměř pokaždé favorit.

Analýza zápasu Porto – Inter

Porto

Doma v této sezóně většinou vypadali téměř neporazitelně, ale občas se jim nedaří proti týmu, který není na jejich úrovni. Stalo se to proti Club Brugge ve skupinové fázi Ligy mistrů a nedávno proti Gil Vicente v domácím poháru. Tyto chyby se proti italské straně stát nemohou. Porto je bez Otavia, který je suspendován, a zranění je Evanilson a Francisca Meixeda.

Inter

Inter byl ve čtvrtfinále Ligy mistrů více než deset let zpět a zdá se, že je tato možnost jednou z nejlepších příležitostí za poslední léta. Budou favority, ale budou hrát proti soupeři, který může být nepředvídatelný. Federico Dimarco, Milan Škriniar a Joaquin Correa chybí v tomto klíčovém zápase.

Často kladené otázky Porto – Inter tipy

Kdy a kde bude hrát tento zápas Ligy mistrů?

Tento zápas se bude hrát 14.3. ve 21:00 na Dragau.

Kde můžu sledovat zápas Porto – Inter?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Tito soupeři se potkali celkem 5x, z čehož 1x vyhrálo Porto, 3x vyhrál Inter a 1x byla remíza.

