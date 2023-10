Porto – Barcelona: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Tuto středu můžeme sledovat největší zápas skupiny H mezi dvěma celky, kterým vyšel vstup do nové sezóny Ligy mistrů vítězstvím. Naše Porto – Barcelona tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Barceloně vyšel vstup do nové sezóny a na prohru stále čeká. Neporažena je již 12 zápasů v řadě a my si myslíme, že tato statistika bude tímto zápasem pokračovat. Porto o víkendu vyjelo z formy, když prohrálo s rivalem, Benficou.

Více než 2,5 gólu

U Barcelony z většiny vídáme gólové zápasy a až na ten poslední jsme u ní šestkrát v řadě viděli vždy minimálně tři branky. U Porta také padají góly. Šestkrát z posledních osmi zápasů vstřelily góly oba týmy.

Analýza zápasu Porto – Barcelona

Porto

Jak jsme výše v článku zmínili, Portu se o víkendu nedařilo a prohrálo velké derby v zápase o TOP2 portugalské nejvyšší soutěže s Benficou. Porto bylo v zápase s Benficou slabší už od startu a nepodpořila to ani červená karta Cardosa v 16. minutě po faulu v jasné zakončovací pozici. Porto tak muselo dohrávat v deseti hráčích a byla z toho obranná hra tohoto týmu. Ta tak trochu vycházela, ale Benfica svůj tlak dokázala nakonec změnit ve výhru, když se v 68. minutě prosadil jediným gólem Angel Di Maria a Porto tak odjelo bez bodů a se ztrátou v tabulce. Portu bude proti Barceloně chybět Marcano, Pepe, Zaidu a Evanilson.

Barcelona

Barceloně vyšel poslední ligový zápas o něco více, ale dlouho to vypadalo na druhou remízu v řadě. Nakonec štěstím v závěru pomohl dlouhodobý známý katalánského celku a slavila se tak podle průběhu hry zasloužená výhra. Barcelona Sevillu většinu zápasu tlačila, ale se zakončením byl problém. Možná kvůli absenci dvojice nejlepších záložníků týmu. Barcelona nedokázala za celý zápas vymyslet gólovou příležitost, ale nakonec přišla v 76. minutě, kdy Yamal hlavičkoval do pětky a trefil nohu bránícího Ramose, který si balon srazil do vlastní brány a jediným gólem zajistil soupeři výhru 1:0. Barcelona bude stále strádat dvojici záložníků Pedriho a de Jonga. K tomu pak ještě útočnou sílu v podobě Raphiny.

Často kladené otázky Porto – Barcelona tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 4.10. ve 21:00 v Portu na stadionu do Dragao.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Premier Sport 1, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto utkání bude Anthony Taylor.

