Polsko – Saúdská Arábie tipy na Mistrovství světa 2022

Druhým zápasem v sobotu na MS 2022 v Kataru bude utkání mezi Polskem a Saúdskou Arábií v rámci herní skupiny C.

Polsko Saúdská Arábie tipy na zápas

Skupina C se nevyvíjí tak jak mnozí z nás očekávali. Argentína jako favorit skupiny, v prvním zápase prohrála se Saúdskou Arábií, a Polsko taky jenom remizovalo s Mexikem. V sobotu sice stojí kurzy dost jednoznačně na straně Polska, ale je jasné, že na to není spoleh.

Saúdská Arábie tedy překvapivě vede skupinu C se třemi body a do zápasu proti Polsku tak jde vo velmi dobré náladě. Zopakovat úspěch, který se jí proti Argentíně podařil ale nebude vůbec lehké, jelikož ani kurzy jí moc nefandí.

Analýza zápasu Polsko – Saúdská Arábie

Pro Polsko je letošní šampionát již devátým v pořadí, a i když se mu podařilo dvakrát sáhnout na třetí místo, naposledy to bylo v roce 1982. Poslední roky se buď Polsko na MS nekvalifikovalo nebo skončilo v základní skupině. Letos jeho skupina vypadala dost příznivě, s tím, že největším favoritem na postup byla samozřejmě Argentina a o druhé místo se Polsko mělo bít s Mexikem. Už ale víme, že situace se nevyvíjí dle původních očekávání a skupinu zatím vede největší outsider. Polsko potřebuje v sobotu jednoznačně vyhrát, když chce vůbec pomýšlet na to, že ze základní skupiny postoupí mezi 16 nejlepších týmů. Sestava Polska by měla být 5-3-2, čili výrazně defenzivní. V bráně by měl být Szczesny, v obraně Kiwior, Glik, Bednarek, Cash a Zalewski, před nimi v záloze Szymanski, Krychowiak a Zielinski, takže v útoku Lewandowski a Milik.

Největším úspěchem Saúdské Arábie do teď bylo osmifinále v roce 1994, jinak se na MS buď nekvalifikovalo nebo skončilo v základní skupině. Letošní skvělý vstup do šampionátu ale naznačuje, že se teoreticky může podívat i za brány základní skupiny, co by byl obrovský úspěch. Saúdská Arábie by měla hrát ve složení 4-3-1-2, které jí vyhovuje. V bráně bude pravděpodobně Al-Owais, před ním v obraněAl-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti a Abdulhamid. Záloha patří hráčům Al Malki, Kanno, a Al-Abed. Útočná trojice ve složení Al Dawsari, Al-Shehiri a Al Buraikan by se měla starat o góly.

Sázky na zápas Polsko – Saúdská Arábie (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.75

Více než 2.5 – 2.13

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.95

Ne – 1.82

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.85

Ne – 1.92

Poslední vzájemné zápasy

Polsko a Saúdská Arábie se na MS ve fotbale ještě nikdy neutkali, takže letos to bude pro oba týmy premiéra. Na základě tohoto výsledku budeme moct v budoucnu lépe určit kdo bude v zápase větším favoritem, jelikož už budeme mít z čeho vycházet.

Polsko – Saúdská Arábie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

V případě, že byste si tento zápas nechtěli nechat ujít, tak pro jeho sledování máte dvě možnosti. Tou první je přímý přenos v televize, kde jej nabízí stanice ČT Sport. Druhou možností je živé vysílání v sázkových kancelářích, ke kterému máte přístup když máte uzavřenou sázku. Tato možnost je tak výhodnější pro aktivní hráče. Utkání se hraje v sobotu 26. 11. 2022 odpoledne v 14. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Duel mezi Polskem a Saúdskou Arábií v rámci skupiny C na MS 2022 v Kataru, se bude hrát na Education City Stadium, který byl otevřen v červnu 2020 a má kapacitu pro 44 667 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Vsadit si můžete samozřejmě v každé sázkové kanceláři, my ale doporučujeme ty, kterým můžete důvěřovat – patří mezi ně Fortuna, Betano a SynotTip.

Koho v zápase Polsko Saúdská Arábie tipy favorizují?

Jednoznačným favoritem v tomto utkání je právě evropský tým z Polska.