Polsko – Česko: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Poláky čeká poslední zápas kvalifikační skupiny na EURO 2024. Česko odehraje ještě dva a pro jistotu postupu potřebuje tři body z jednoho z těchto dvou zápasů. Naše Polsko – Česko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Polsko – Česko kurzy

Polsko – Česko tipy

Méně než 2,5 gólu

Čekáme v tomto kvalifikačním zápase malý počet gólů. Poláci v posledních sedmi zápasech hned šestkrát nepřekročili hranici tří gólů a my si myslíme, že to v zápase s Českem bude stejné. Česko je na tom dost podobně a góly mu také v posledních zápasech dělaly problém.

Remíza

Naším druhým tipem pro zápas Polsko – Česko je, že zde uvidíme remízu. Oba týmy jsou na tom výkonnostně podobně a obě strany teď mají své problémy, se kterými se musí vypořádat. Proto tipujeme poměrně nudnou remízu.

Analýza zápasu Polsko – Česko

Polsko

Polákům nevyšel ani druhý zápas s Moldavskem. První potupně prohráli 0:2 a v tom posledním domácím říjnovém sice byli herně mnohem lepší, ale od výhry je oddělila hrozivá efektivita, kterou by se mohli učit právě od svého soupeře. Moldavané vstřelili svůj jediný gól ve 25. minutě a od této minuty už na bránu ani jednou nevystřelili. Poláci dokázali srovnat na startu druhé půle, ale k dalšímu gólu se nezmohli a zápas tak končil 1:1, což pro Poláky nesvědčí v kvalifikaci nic dobrého, a pokud Moldavsko neuhraje ani bod proti Čechům, tak naše sousedy na EURO 2024, neuvidíme.

Česko

Češi na posledním srazu také moc nepředvedli a většina si přála konec trenéra Šilhavého, který však i po dlouhých konverzacích a spekulacích na lavičce zůstane minimálně do konce této kvalifikace. Na posledním srazu jsme totiž prohráli 0:3 s Albánií. Ano, možná to mohla ovlivnit “ruka” Chytila, po které šel do šatny a místo stavu 1:1, měla Albánie vedení a k tomu hrála proti deseti. Na toto se však nelze vymlouvat, protože hra byla špatná i bez tohoto momentu. Albánie si tímto zápasem na 99% zajistila postup na EURO a druhým postupujícím bychom měli být právě my, ale musíme zvládnout jeden z posledních dvou utkání.

Často kladené otázky Polsko – Česko tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 17.11. ve 20:45 ve Varšavě na Národním stadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci ČT Sport, kterou můžete nalézt zdarma na jejich webu.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Daniele Orsato.

